Heat it ausprobiert: Insektenstiche per iPhone-Gadget behandeln

Es gibt wohl kaum etwas nervigeres, als einen Insektenstich, der ununterbrochen juckt. Bereits seit einigen Jahren haben wir unseren klassischen Lötkolben im Einsatz: Mit einem Bite Away sorgen wir in der ganzen Familie dafür, dass Mückenstiche und Co eben nicht mehr jucken. Anfang der Woche hat uns ein Paket aus Karlsruhe mit einem für euch vielleicht altbekannten Gadget erreicht: Der Heat it.

Der Insektenstichheiler für das Smartphone ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Es gibt ihn mit USB-C für Android-Smartphones zum Preis von 29,95 Euro oder als Lightning-Alternative für das iPhone für 39,95 Euro. Im Vergleich zu den klassischen Modellen ist das natürlich ein ordentlicher Preisaufschlag, der Heat it bietet im Vergleich dazu aber auch einige Vorteile.

Kümmern wir uns aber zunächst einmal um das Funktionsprinzip, das bei allen Geräten dieser Art gleich ist. Heat it schreibt dazu auf seiner Webseite:

Zur Linderung von Juckreiz und Schmerz wird die betroffene Hautstelle kurzzeitig auf ca. 51 °C erhitzt. Auf diesen Wärmeimpuls reagieren die Nerven der Haut. Nach dem Stand der Forschung wird davon ausgegangen, dass dies die Reizweiterleitung reduziert. So kann das Jucksignal nicht mehr richtig übermittelt werden und das Bedürfnis, sich zu Kratzen, verschwindet. Um diese juckreizlindernde Wirkung auf die Hautnerven zu erreichen, ist ein kurzer Hitzeschmerz notwendig. Dieses medizinisch belegte Wirkprinzip der Hyperthermie kann bei Mücken-, Bremsen-, Bienen- und Wespenstichen angewendet werden.

Ich kann aus Erfahrung sagen: Das funktioniert tatsächlich prima und kommt bei uns zuhause immer wieder zur Anwendung.

Die Vorteile des kleinen Heat it im Detail

Aber was genau spricht jetzt für den im Vergleich zu anderen Lösungen rund doppelt so teuren Heat it? Das größte Argument ist aus meiner Sicht die kompakte Größe. Der Heat it ist so klein, dass er zum Beispiel einfach am Schlüsselbund befestigt werden kann und so immer mit dabei ist. Mögliche Stiche können dann direkt behandelt werden und nicht erst dann, wenn man Stunden später wieder daheim ist.

Beim ersten Anstecken ans iPhone wird man direkt in den App Store weitergeleitet, um die dazugehörige Heat it App zu installieren. Und hier gibt es dann die nächsten Vorteile: Es können weitaus mehr Einstellungen für die Behandlung vorgenommen werden, als mit klassischen Geräten. In 4, 7 oder 9 Sekunden wird eine Temperatur zwischen 47 und 52 Grad Celsius erreicht. Zudem gibt es Modi für Kinder oder empfindliche Hautstellen. Das Design der App ist aus meiner Sicht richtig gut gelungen und wirft keinerlei Fragen auf.

Der dritte Vorteil: Der Heat it benötigt keine eigene Batterie, sondern versorgt sich über den Smartphone-Akku mit Energie.

Nicht außer Acht lassen möchte ich an dieser Stelle, dass Apple den Lightning-Anschluss mit der kommenden iPhone-Generation vermutlich einstellen wird. Aber wer sich direkt zum Start ein iPhone 15 kauft, wird vermutlich auch die erneute Anschaffung eines Heat it verkraften können. Zudem landet ein altes iPhone ja nicht direkt im Müll, sondern wird oftmals weiter genutzt.