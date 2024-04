Komoot: Outdoor-Navi kooperiert jetzt mit Deutschem Wanderverband

Die Fahrrad- und Wander-Navigation Komoot (App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones und iPads – erst kürzlich kam es bei mir für eine längere geführte Radtour entlang der Ems zum Einsatz. Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 35 Millionen registrierte User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa.

Nun hat das Team von Komoot eine Partnerschaft mit dem Deutschen Wanderverband bekanntgegeben. In einer E-Mail mit der Ankündigung heißt es von Komoot:

„Wir freuen uns heute unsere Partnerschaft mit dem Deutschen Wanderverband zu verkünden. Naturschutz sowie verantwortungsvolles und sozialverträgliches Naturerleben sind die Überschriften, unter denen der Deutschen Wanderverband (DWV) und die Outdoor-Plattform Komoot jetzt kooperieren. Dafür wollen beide ihre Kompetenzen und Reichweiten bündeln.“

Der Deutsche Wanderverband zählt rund 500.000 Personen in seinen Mitgliedsorganisationen und zeigt auf, dass dass neben direkten Empfehlungen sowie persönlichen Erfahrungen auch digitale und soziale Medienkanäle die wichtigsten Inspirationsquellen für die nächsten Ausflüge sind. „Bei der Wanderplanung nutzen 46 Prozent der Deutschen digitale Plattformen wie Komoot, unter den DWV-Mitgliedern sind es sogar 81 Prozent“, berichtet Komoot dazu.

DWV-zertifizierte Wanderwege bei Komoot

Komoot und der DWV wollen daher in Zukunft nicht nur bei der Aus- und Weiterbildung von Tourenerstellenden, Wanderführer und -führerinnen und bei der Wegewartung gemeinsam Wissensvermittlung rund um die Themen Besucherlenkung, digitale Routenplanung und Navigation mit Komoot sowie OpenStreetMap betreiben, sondern auch für die zahlreichen User Mehrwert bieten.

In Komoot sind vom DWV geprüfte Fernwanderwege, regionale Wanderwege, der Schwierigkeitsgrad und Wegmarkierungen (in Komoot Premium) zu finden. Auch die vom DWV ausgezeichneten „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ werden nun in die Outdoor-Plattform integriert. Diese Wanderwege werden alle drei Jahre von qualifizierten DWV-Angestellten geprüft. Prüfkriterien sind Belange des Naturschutzes und aus den Bedürfnissen von Wandernden abgeleitete Kriterien wie eine eindeutige Markierung, naturnahe Pfade sowie eine abwechslungsreiche Routenführung.

Komoot lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und finanziert sich über In-App-Käufe für Offline-Kartenmaterial sowie ein optionales Premium-Abonnement. Für die Installation sollte man neben iOS bzw. iPadOS 15.0 auch etwa 235 MB an freiem Speicherplatz auf dem iDevice mitbringen. Komoot kann darüber hinaus komplett in deutscher Sprache genutzt werden, unterstützt externe Geräte von Garmin und Wahoo, und bietet eine Anbindung an die Apple Watch sowie Apple Health.