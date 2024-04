Threads: Funktion zum Archivieren von Posts wird getestet

Die Twitter/X-Alternative Threads (App Store-Link) vom Meta-Konzern testet aktuell eine Option, mit der Nutzer und Nutzerinnen alte Beiträge archivieren können, so dass sie nicht mehr in ihrem Profil erscheinen. Dies berichtet Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Post bei Threads.

Mosseri gibt dort an, dass die Archivierungsoption eine manuelle Einstellung für einzelne Beiträge sowie die Möglichkeit, alle Beiträge nach einer bestimmten Zeit automatisch zu archivieren, beinhaltet. Meta bzw. Threads testet die neue Funktion derzeit mit einer kleinen Anzahl von Personen.

Die Nutzer haben auch die Möglichkeit, die Archivierung eines Beitrags aufzuheben, um ihn wieder öffentlich zu machen. Wenn die Beta-Tests gut verlaufen, soll die Möglichkeit, Beiträge zu archivieren, wahrscheinlich weltweit als Option und nicht als Standardeinstellung eingeführt werden. Laut Mosseri sei dies aufgrund des Nutzerfeedbacks ein häufig nachgefragter Wunsch.

Threads fügt kontinuierlich neue Features hinzu

Als Threads im Juli des vergangenen Jahres an den Start ging, wirkte das soziale Netzwerk noch sehr spartanisch. Meta arbeitete daran, regelmäßig neue Funktionen hinzuzufügen, um das Netzwerk mit Twitter bzw. X in Einklang zu bringen. Inzwischen gibt es eine Web-App, die Möglichkeit, nach Beiträgen zu suchen, und eine Funktion zum Bearbeiten von Beiträgen. Erst letzte Woche hat Threads damit begonnen, einigen Usern die Möglichkeit zu bieten, die Suchergebnisse nach den neuesten Beiträgen zu filtern, anstatt nur nach den vom Algorithmus vorgeschlagenen Beiträgen.

Die langsame Einführung der neuen Funktionen scheint sich allmählich auszuzahlen: Nach Angaben von Meta-CEO Mark Zuckerberg, der die Zahlen am Mittwoch während der Bilanzpressekonferenz von Meta für das erste Quartal bekannt gab, weist die App inzwischen mehr als 150 Millionen monatliche Nutzer und Nutzerinnen auf.