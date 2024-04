Threads: Meta bestätigt Bonusprogramm für Creator

In den vergangenen Tagen haben mehrere Accounts auf Metas Plattform Threads Beiträge über ein spezielles Bonusprogramm gepostet, das Meta speziell für Threads-Creator ausgelobt habe. Das Unternehmen bestätigte nun gegenüber TechCrunch, dass es dieses zeitlich begrenzte Programm tatsächlich gebe und die Testphase dazu seit März laufe. Daran teilnehmen können bisher nur eingeladene Creator aus den USA. Erfüllen die Beiträge alle Voraussetzungen, wird den Creatoren eine Bonuszahlung gewährt.

Gegenüber TechCrunch gibt Meta an, dass es für die eingeladenen Creator „individuelle“ Anforderungen für Boni gibt. Um für das Programm infrage zu kommen, benötigen die Creator ein öffentliches Threads-Profil. Sie müssen außerdem die Regeln der Instagram Creator Incentive Terms und die Regeln für Boni auf Instagram befolgen.

Damit ein Bonus ausgeschüttet wird, muss ein Beitrag beispielsweise mindestens 2.500 Mal aufgerufen werden. Auch darf er kein urheberrechtlich geschütztes Material enthalten oder ohne Text geteilt werden. Auch geboostete Postings und Beiträge, die das Wasserzeichen einer anderen Plattform, wie etwa TikTok oder YouTube enthalten, sind von dem Programm ausgeschlossen. Der Beitrag sollte ebenfalls nicht im Rahmen einer Markenpartnerschaft erstellt sein.

Auch die Anzahl der geposteten Beiträge wird bei der Berechnung der Bonuszahlung berücksichtigt. Die Creator können ihre Einnahmen auf dem zugehörigen Dashboard einsehen. Damit es zu einer Auszahlung kommt, muss in manchen Fällen aber zunächst ein Mindestbetrag verdient werden. Meta schreibt:

„In einigen Fällen musst Du einen Mindestbetrag verdienen, um eine Bonusauszahlung zu erhalten. Wenn Du den Mindestbetrag nicht erreichst, erhältst Du keine Bonusauszahlung, aber Du kannst eingeladen werden, an einer anderen kommenden Bonusmöglichkeit teilzunehmen.“

Mehr Nutzer auf die Plattform bringen

Aktuell hat Threads rund 150 Millionen aktive User pro Monat. Das Bonusprogramm soll darauf abzielen, diese Zahl noch zu erhöhen. Instagram-Influencer mit einer großen Followerschaft sollen dazu bewogen werden, auch auf Threads aktiv zu posten und damit einige ihrer Follower dazu zu bewegen, ebenfalls einen Threads-Account zu eröffnen.

Bereits jetzt schlägt Meta in der Instagram-App einige Threads vor, die für die Nutzer interessant sein könnten. Creator, die sich auf Threads ein Publikum aufbauen wollen, können von dem Bonusprogramm ebenfalls profitieren. Allerdings will Meta nicht dauerhaft Boni an Content-Creator ausschütten. Aktuell gilt das Bonusprogramm nur in den USA. Bei Erfolg wolle Meta dieses aber gegebenenfalls auf andere Regionen ausweiten, heißt es.