Kuo: iPhone 16 Pro Max könnte längere Akkulaufzeit bieten

Laut des mittlerweile wohlbekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo wird Apple im iPhone 16 Pro Max Akkuzellen mit erhöhter Energiedichte verwenden. Diese sollen entweder eine längere Akkulaufzeit bei gleicher Akkugröße wie in den bisherigen Modellen oder eine gleichwertige Akkulaufzeit bei einem kleineren Akku bieten.

In seinem jüngsten Lieferketten-Bericht prognostiziert Kuo, dass die Energiedichte (Wh/kg) der Akkuzellen im iPhone 16 Pro Max zunehmen werde, was „den Vorteil einer längeren Akkulebensdauer bei gleicher Akkugröße oder einer geringeren Akkugröße bei gleicher Akkulebensdauer hat.“ Um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, soll Apple laut Kuo zum ersten Mal ein Akkugehäuse aus Edelstahl als thermische Lösung verwenden.

„Edelstahl leitet die Wärme nicht so gut ab wie Aluminium, ist aber robuster und weniger anfällig für Korrosion. Die Verwendung eines Edelstahlgehäuses verringert auch die Schwierigkeit, den Akku zu entfernen. Diese Charakteristik könnte Apple helfen, die Anforderungen der Europäischen Union an die Austauschbarkeit von Smartphone-Akkus in Zukunft zu erfüllen.“

Berichten zufolge wird Sunway einer der Hauptlieferanten für die Akkugehäuse aus Edelstahl sein. Wenn die Massenproduktion dieses neuen Akkudesigns gut laufe, glaubt Kuo, dass das Design im nächsten Jahr für alle iPhone-17-Modelle übernommen werden wird.

Ein Gerücht vom vergangenen Juni deutete darauf hin, dass die iPhone 16 Pro-Modelle gestapelte Akkus verwenden werden, was zu einer höheren Kapazität und einer längeren Lebensdauer führen kann. Diese Technologie erwähnt Kuo erwähnt in seinem Bericht jedoch nicht. Es wird erwartet, dass Apple die kommende iPhone 16-Generation in vier Monaten, wahrscheinlich Mitte September, vorstellen wird.