Bandwerk G1-T: Titan-Armband für die Apple Watch Ultra vorbestellen

Ihr sucht für eure Apple Watch Ultra oder Apple Watch Ultra 2 noch ein passendes Titanarmband? Dann hat Bandwerk mit dem Modell G1-T das richtige Produkt für euch. Noch bis zum 14. April 2024 könnt ihr das Bandwerk G1-T für 329 Euro statt 399 Euro vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt ab dem 15. April 2024.

Alle Komponenten des Armbands sind aus Titan gefertigt, jede der 112 Komponenten ist mit einer Genauigkeit von 0,01 Millimeter gefräst. Die Glieder sind durch insgesamt 64 spezielle Schrauben verbunden, die sich auch bei starker Belastung nicht lockern. Mit nur 56 Gramm ist das Titanarmband im Vergleich zur Edelstahl-Variante über 30 Prozent leichter und Titan ist zudem robuster und für einen aktiven Alltag geeignet.

Die Komponenten des Armbands werden in modernen Fertigungsanlagen eines Spezialherstellers in der Technologiemetropole Shenzhen, China, mit höchster Präzision gefräst und durchlaufen anschließend in Deutschland die finale Endfertigung, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Das Bandwerk G1-T greift außerdem den orangenen Farbakzent der Apple Watch Ultra auf und bietet die Schließe ebenfalls in Orange an.

Bandwerk G1-T für nur 329 Euro vorbestellen

Das neue Bandwerk G1-T ist perfekt auf die Apple Watch Ultra und Apple Watch Ultra 2 abgestimmt, kann aber auch mit einer normalen Apple Watch getragen werden. Die entsprechenden Daten müsst ihr direkt bei eurer Bestellung angeben. Der Super-Early-Bird-Preis von 299 Euro ist leider schon abgelaufen, derzeit könnt ihr für 329 Euro statt 379 Euro zuschlagen.

Bandwerk G1-T 379 EUR 329 EUR jetzt vorbestellen