Netflix: 40 Millionen User nutzen das werbefinanzierte Abo

Das werbefinanzierte Streaming-Angebot von Netflix (App Store-Link), auch bekannt als „Standard-Abo mit Werbung“ kommt weltweit auf 40 Millionen monatlich aktive User. Das sind satte 35 Millionen mehr als vor einem Jahr, wie Netflix kürzlich bei der eigenen Upfront-Werbepräsentation mitteilte. Netflix weist weltweit insgesamt 270 Millionen Abonnements auf, so dass die Mehrheit der Nutzer und Nutzerinnen immer noch die werbefreien Angebote nutzt.

Der Videostreaming-Dienst hat sich viele Jahre lang gegen die Einführung eines werbefinanzierten Tarifs gewehrt, bestätigte aber 2022, dass man eine günstigere Option plane, um die Einnahmen zu steigern. Der Tarif „Standard-Abo mit Werbung“ wurde Ende 2022 eingeführt und erfreut sich wohl auch aufgrund der gestiegenen Preise für die werbefreien Tarife wachsender Beliebtheit.

In Deutschland kostet der werbefinanzierte Standardtarif 4,99 Euro pro Monat für FullHD-Streaming auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Der werbefreie FullHD-Grundtarif kostet 13,99 Euro pro Monat, der Premium-Tarif inklusive 4K-Auflösung, 3D-Audio auf vier gleichzeitigen Geräten 19,99 Euro pro Monat. Der werbefinanzierte Tarif von Netflix bietet weder die Möglichkeit, Inhalte für die Offline-Ansicht herunterzuladen, noch unterstützt er räumliches Audio.

Nutzungsverhalten bei werbefinanziertem Abo

Nach Angaben von Netflix entfallen mehr als 40 Prozent aller Anmeldungen in den Ländern, in denen der werbefinanzierte Tarif verfügbar ist, auf den Werbetarif. Mehr als 70 Prozent der werbefinanzierten Netflix-User sehen sich Netflix-Inhalte mehr als 10 Stunden pro Monat an. Laut Netflix ist die Wahrscheinlichkeit, dass Personen auf eine Werbung reagieren, doppelt so hoch wie bei Abos anderer Streaming-Dienste.

Seit der Einführung des werbefinanzierten Angebots arbeitet Netflix für die Werbung mit Microsoft zusammen, wird aber 2025 eine eigene Werbeplattform einführen. Neben der Steigerung der Einnahmen durch eine günstigere werbefinanzierte Option ist Netflix auch rigoros gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern, das sogenannte „Account-Sharing“, vorgegangen. Nachdem die Nutzung von Konten für mehrere Haushalte unterbunden wurde, verzeichnete Netflix ein starkes Abonnentenwachstum und einen Anstieg der Einnahmen.