Apple TV+: Derzeit wieder bis zu drei Monate lang kostenlos

Apples eigener Videostreaming-Dienst Apple TV+ hat sich in den letzten Jahren und Monaten zu einer umfangreichen Sammlung an hochwertigen Filmen, Serien und Dokus gemausert. Wer den Dienst ausprobieren möchte oder neue Inhalte für eine Binge-Watching-Session entdeckt hat, kann jetzt über einen Gutscheincode Apple TV+ bis zu drei Monate lang gratis nutzen.

Auf dieser Aktionsseite lässt sich der Gutscheincode generieren, und das sowohl für neue als auch die Bestandskundschaft des Videodienstes. Die maximalen drei Gratis-Monate wird man allerdings wohl nur bekommen, wenn man zuvor Apple TV+ noch nicht abonniert hatte. Hat man eine bestimmte Serie oder einen Film, den man gerne anschauen möchte, sollte aber auch ein einziger Gratismonat reichen.

Wichtig zu wissen: Das kostenlos zur Verfügung gestellte Probeabo verlängert sich nach Ablauf des Testzeitraumes automatisch in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Letztere schlägt mit 9,99 Euro/Monat zu Buche. Wer sich sicher ist, den Dienst nicht weiter nutzen zu wollen, kann schon während der Gratis-Testphase kündigen.

So kündigt ihr das Apple TV+ Abo

Möchte man das aktuelle Gratis-Abo kündigen, kann man dies auf dem Mac im Mac App Store im Hauptmenü mit Anklicken des eigenen Namens in der linken unteren Fensterecke erledigen. Gegebenenfalls hat man sich im Apple-Account anzumelden und klickt dann am oberen Fensterrand auf „Accounteinstellungen“. Im Bereich „Verwalten“ findet man eine Ansicht aller vorhandenen Abos und kann diese dort auch kündigen. Noch einfacher geht es auf dem iPhone: Dort tippt man im App Store oben rechts das eigene Profilbild an und wählt auf der dann geöffneten Seite den Menüpunkt „Abonnements“ aus.

Apple TV+ lässt sich über die entsprechenden Apps für iOS, iPadOS und macOS, sowie im Web und für Windows verwenden. Zudem gibt es entsprechende Software für das Apple TV, viele Smart TVs von Samsung, LG und Sony, ebenso wie Apps für Roku Streaming Devices, Fire TV Sticks, Google TV, PlayStation und die Xbox.