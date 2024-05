Ugreen Nexode: Das für mich perfekte Netzteil

Lange Zeit habe ich es einfach gehandhabt und immer dann ein 140 Watt starkes Netzteil in meinen Rucksack geschmissen, wenn ich mit iPhone, iPad und Mac unterwegs bin. Klar, 140 Watt sind beeindruckend viel Power, allerdings ist das Netzteil dadurch auch größer. Ich bin gewechselt und setze fortan auf das Ugreen Nexode Pro mit 100 Watt (Amazon-Link). Ich finde, dass es das perfekte Netzteil für Apple-Geräte ist – und natürlich auch für andere Gadgets. Es ist optisch wirklich sehr schön und mit Abmessungen von 71 x 42 x 33 Mitleiter deutlich kompakter als das 140 Watt Ladegerät.

Wenn ich unterwegs mit meinem MacBook Pro arbeite, kann ich mit dem Ugreen Nexode Netzteil mein Apple-Laptop schnell aufladen. Gleichzeitig ist noch eine Reserve da, um auch gleichzeitig ein iPhone oder iPad zu laden. Obwohl fast all meine Geräte auf USB-C umgestellt sind, bin ich froh, noch einen USB-A Anschluss zu haben. Es gibt Geräte, die lassen sich nur via USB-A und nicht via USB-C aufladen, obwohl sie einen USB-C Anschluss haben. Das finde ich rätselhaft und vermutlich liegt das Problem irgendwo zwischen Volt, Ampere und Watt. Ich würde so gerne auf USB-A verzichten, allerdings ist die Zeit wohl noch nicht reif.

Ugreen Nexode Pro Netzteil lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

Im Rucksack nimmt das Ugreen Nexode Netzteil kaum Platz weg und ist mit 210 Gramm nicht sonderlich schwer. Die Optik gefällt mir, die Pro-Serie ist etwas eckiger gestaltet und in einem hellen Grau gehalten. Derzeit könnt ihr euch das Netzteil für nur 56,09 Euro statt 65,99 Euro sichern.

164 Bewertungen UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W High-Power ist 45% kleiner als das originale 96W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W Max erhalten, dadurch kann dieses 100W Netzteil Ihr...

Ugreen Nexode X mit 100 Watt jetzt neu

Ugreen bietet einmal die Serie Ugreen Nexode X sowie die Serie Ugreen Nexode Pro an. Dabei handelt es sich um die technisch gleichen Ladegeräte und nur das Design ist anders. Während die Pro-Netzteile etwas geradliniger sind, bieten die X-Ladegeräte ein etwas runderes Design. Und das Ugreen Nexode X lässt sich ab sofort auch in einer 100 Watt Variante bestellen und ist mit 49,99 Euro sogar günstiger als die Pro-Version. Normalerweise kostet das Ugreen Nexode X 65,99 Euro.

50 Bewertungen UGREEN Nexode X USB C Ladegerät 100W Mini GaN Charger 3-Port PD Netzteil Kompaktes... Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer Stacking-Tech und sorgt wie nie zuvor für ein...

100W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 100W Max für dein Laptop erhalten, sodass dein MacBook Pro...

So gut sind die Netzteile von Ugreen

Abgesehen vom 100 Watt Ugreen Nexode X habe ich schon alle Netzteile selbst ausprobiert und kann für alle eine Empfehlung aussprechen. Klickt euch gerne in die folgenden Testberichte, um noch mehr über die beiden Ladeserien zu erfahren. Verfügbar sind Netzteile mit 65 Watt, 100 Watt und 160 Watt.