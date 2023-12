Ugreen Nexode Pro: Neue USB-C Ladegeräte ausprobiert

Aus dem Hause Ugreen gibt es eine neue Generation an Schnellladegeräten, die mit USB-C und USB-A ausgestattet sind. Die Nexode Pro-Serie bietet Modelle mit 65 Watt, 100 Watt und 160 Watt. Die beiden großen Modelle sind ab sofort erhältlich, können mit Rabatt gekauft werden und folgend findet ihr unseren ersten persönlichen Eindrücke.

Die Netzteile sind aufgrund der Verwendung von Galliumnitrid und zusammen in Kombination mit der innovativen AirPyra Technologie (trägt zur Erhöhung der Energieeffizienz bei) nicht nur leistungsstark, sondern zugleich sehr kompakt. Darüber hinaus überwacht die integrierte Thermal Guard-Technologie kontinuierlich die Temperatur des Ladegeräts und passt die Leistungsabgabe automatisch an, um Überhitzung zu vermeiden.

Ugreen Nexode Pro 100 Watt

Das Ugreen Nexode Pro mit 100 Watt (Amazon-Link) bietet 2x USB-C und 1x USB-A. An einem USB-C Port kann das Netzteil das 14″ MacBook Pro innerhalb von nur 27 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Werden zwei USB-C Geräte gleichzeitig geladen, gibt es 65 Watt und 30 Watt. Werden alle Anschlüsse gleichzeitig genutzt, gibt es einmal 65 Watt an einer USB-C Buchse, der Rest teilt sich auf. Mit 71 x 43 x 33 Millimeter ist das Netzteil sehr kompakt und macht auch optisch etwas her.

Das Netzteil Nexode Pro mit 100 Watt kostet 74,99 Euro und kann zum Marktstart mit 15 Prozent Rabatt gekauft werden. Mit dem Coupon auf der Produktseite reduziert sich der Preis auf 63,75 Euro.

UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W High-Power ist 45% kleiner als das originale 96W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W Max erhalten, dadurch kann dieses 100W Netzteil Ihr...

Ugreen Nexode Pro 160 Watt

Wenn eure Geräte besonders viel Strom benötigen, gibt es mit dem Ugreen Nexode Pro mit 160 Watt (Amazon-Link) noch mehr Leistung. Zum Einsatz kommen hier 3x USB-C und 1x USB-A. Mit Power Delivery 3.1 gibt es maximal 140 Watt via USB-C. Lädt man ein 16″ MacBook Pro auf, geht es innerhalb von 27 Minuten von 0 auf 50 Prozent hoch. Lädt man zwei Geräte via USB-C auf, gibt es 100 Watt und 60 Watt, werden noch mehr Gadgets gleichzeitig geladen, verteilt sich der Ladestrom intelligent.

Die Abmessungen sind aufgrund von Galliumnitrid und den weiteren Technologien immer noch kompakt: 70 x 70 x 33 Millimeter. Der Verkaufspreis liegt bei 119,99 Euro, wobei ihr zum Start auch hier 15 Prozent sparen könnt und an der Kasse nur 101,99 Euro bezahlt.

UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 160W GaN Charger Mini USB C Netzteil 4-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 160W High-Power ist 21% kleiner als das originale 140W...

140W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 140W Max erhalten, dadurch kann dieses 160W Netzteil Ihr...

Ugreen Nexode Pro mit 65 Watt kommt Anfang 2024

Das Ugreen Ugreen Nexode Pro und das Ugreen Nexode Pro Ultra-Slim werden Anfang 2024 verfügbar gemacht und bietet maximal 65 Watt. Als Anschlüsse kommen 2x USB-C und 1x USB-A zum Einsatz. Das Ultra-Slim-Modell ist noch schlanker und bietet abnehmbare Stromaufsätze. Beide Netzteile starten demnächst für 55,99 Euro.