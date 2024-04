Ugreen Nexode X angeschaut: Kompakte Netzteile mit viel Power

Netzteile aus dem Hause Ugreen sind gut, hochwertig verarbeitet und zuverlässig. Zuletzt habe ich das starke 160 Watt Netzteil mitgenommen, um so iPhone, iPad und auch das MacBook aufladen zu können. Im Gegensatz zum originalen MacBook-Netzteil von Apple, sind die Ugreen Nexode X Ladegeräte deutlich kompakter und bieten gleichzeitig mehr Anschlüsse.

Nachdem Ugreen die Nexode Pro Ladegeräte verfügbar gemacht hat, geht es mit den Ugreen Nexode X Netzteilen weiter. Am Beispiel des 160 Watt Netzteils wird deutlich: Die Unterschiede sind marginal. Die Abmessungen sind gleich, es gibt die gleichen Anschlüsse sowie die exakt selben Spezifikationen. Einziger Unterschied: Das Design. Während die Pro-Ladegeräte ein gradliniges Design aufweisen, sind die Ugreen Nexode X Ladegeräte runder gestaltet.

Ugreen 65 Watt Netzteil ist wirklich sehr kompakt

Davon ab finde ich das 65 Watt Netzteil wirklich beeindruckend klein. Die Abmessungen betragen nur 5,3 x 4 x 3,2 Zentimeter und Ugreen hat zudem drei Anschlüsse untergebracht. Mit USB-C und 65 Watt könnt ihr auch ein MacBook aufladen, während bei zwei Geräten die Power in 45 Watt und 20 Watt geteilt wird. Für ältere Geräte steht auch ein USB-A Port zur Verfügung. Hier hat sich auch bei mir gezeigt, dass es immer noch Geräte und Gadgets gibt, die per USB-A Strom wollen.

Das Ugreen Nexode X mit 65 Watt kostet aktuell 47,99 Euro statt 55,99 Euro, hingegen kostet das Ugreen Nexode X 47,59 Euro statt 55,99 Euro. Hier entscheidet ihr letztendlich nur nach der Optik.

64 Bewertungen UGREEN Nexode X 65W USB-C Ladegerät Mini PD Netzteil 3-Port GaN Charger Kompaktes... Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer Stacking-Tech und sorgt wie nie zuvor für ein...

65W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 65W Max für dein Laptop erhalten, sodass dein MacBook Air...

Angebot 126 Bewertungen UGREEN Nexode Pro USB C Ladegerät 65W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieses UGREEN USB C Ladegerät mit 65W High-Power ist 55% kleiner als die originale 67W...

65W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 65W Max erhalten, dadurch kann dieses 65W Netzteil Ihr...

Ugreen Nexode X Netzteil mit 160 Watt Leistung

Beim größeren und stärkeren Ugreen Nexode X mit 160 Watt sieht es genauso aus. Das Netzteil gleicht sich mit dem Ugreen Nexode Pro und unterscheidet sich nur im Design – hier aber auch im Preis. Mit 7 x 7 x 3,3 Zentimeter ist das Netzteil sehr kompakt, wenn man bedenkt, wie viel Leistung es bietet. Insgesamt stehen drei USB-C und ein USB-A Port bereit, wobei ein einzelner USB-C Anschluss sogar 140 Watt liefern kann.

Der Vorteil hier: Da so viel Power vorhanden ist, kann man gleichzeitig angeschlossene Geräte immer noch schnell aufladen. So könnt ihr via USB-C gleich zwei MacBooks laden und währenddessen noch ein iPad mit Storm versorgen. Die MacBooks werden mit jeweils 65 Watt gespeist und das iPad ist mit 30 Watt mehr als zufrieden. Und auch hier steht ein USB-A Anschluss für ältere Geräte bereit.

Letztendlich entscheidet der Preis

Das Ugreen Nexode X gibt es schon jetzt 30 Prozent günstiger, wobei ihr zusätzlich den 6 Euro Coupon auf der Produktseite nutzen könnt. Dann kommt ihr auf einen attraktiven Endpreis von 77,99 Euro. Währenddessen kostet das Ugreen Nexode Pro mit 160 Watt aktuell mit 101,99 Euro deutlich mehr.

4 Bewertungen UGREEN USB-C Ladegerät, Nexode X 160W PD 3.1 Netzteil 140W GaN Charger 4-Port... Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer Stacking-Tech und sorgt wie nie zuvor für ein...

160W Voll Performance: Beim USB C1 kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 140W Max für dein Laptop erhalten, sodass dein MacBook Pro 16" in nur...

88 Bewertungen UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 160W GaN Charger Mini USB C Netzteil 4-Port... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 160W High-Power ist 21% kleiner als das originale 140W...

140W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 140W Max erhalten, dadurch kann dieses 160W Netzteil Ihr...