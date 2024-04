Apple Pencil 3: Apple-Chef Tim Cook streut erste Hinweise

Gestern hat Apple angekündigt, dass man am 7. Mai ein spezielles Event abhalten wird. Obwohl das Unternehmen normalerweise nicht über die Themen der jeweiligen Keynote spricht, macht die Illustration der Einladung deutlich, dass sich alles um das iPad drehen wird – denn es ist deutlich ein Apple Pencil zu sehen. Um das Feuer zu schüren, hat Apple-CEO Tim Cook angedeutet, dass wir im nächsten Monat auch einen neuen Apple Pencil 3 bekommen werden.

In einem Beitrag bei Twitter/X teilte Cook das Artwork für die Keynote mit der Überschrift „Pencil us in for May 7!“ (in etwa „Tragt uns ein für den 7. Mai!“) sowie einem Bleistift-Emoji. Dies untermauert die Tatsache, dass Apple tatsächlich neue iPads und möglicherweise einen neuen Apple Pencil während der „Lass dich frei“-Keynote am 7. Mai vorstellen wird.

Apple Pencil 3 erstmals mit Wo Ist-Integration?

Das letzte Mal, dass Apple eine neue Generation des Apple Pencil vorgestellt hat, war im Jahr 2018. Eine Ausnahme bildet die günstigere USB-C-Version, die man im vergangenen Jahr vorstellte. Damals wurde der Apple Pencil mit einem matten Design, besserer Griffigkeit, einer neuen Doppeltipp-Geste und magnetischer Aufladung aktualisiert. Aber was genau können wir von Apple Pencil 3 erwarten?

Verschiedenen Gerüchten zufolge könnte der neue Apple Pencil über eine Wo Ist-Integration verfügen. Dies würde Nutzern und Nutzerinnen helfen, ihren verlorenen Apple Pencil wiederzufinden, wie wir es auch schon von AirPods und AirTags kennen. Einige Gerüchte besagen auch, dass der Apple Pencil 3 austauschbare magnetische Spitzen haben wird.

9to5Mac hat vorab bereits mehrere Hinweise gefunden, dass der neue Apple Pencil eine Art „Squeeze“-Geste unterstützen wird. Möglicherweise ist der neue Apple Pencil in der Lage zu erkennen, wenn der User auf die Oberfläche drückt, um schnelle Aktionen auszuführen, beispielsweise das Hinzufügen von Text oder eine Unterschrift. Am 7. Mai werden wir definitiv mehr wissen. Alle Infos zu den neuen Produkten lest ihr bei uns im Blog.