Colorware: Apple Number 2 Pencil im Bleistift-Design

Habt ihr euch schon immer einen Eingabestift fürs iPad im Bleistift-Design gewünscht? Dann könnte der Apple Number 2 Pencil von Coloware etwas für euch sein. Das US-amerikanische Unternehmen ist bekannt dafür technische Produkte wie Spielekonsole, Ladecases, Kopfhörer und Co. in bunten Farben zu bemalen und dann zu verkaufen. Neben glitzernden AirPods und knalligen Xbox-Controllern könnt ihr ab sofort den Apple Number 2 Pencil in Bleistift-Optik kaufen – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Schick sieht er aus und für Design-Fans könnte der Bleistift-Stylus von Colorware wohl auch ein echtes Liebhaber-Objekt sein. Das Unternehmen hat Apples Pencil der zweiten Generation kurzerhand in einen HB-Bleistift mit Radiergummi-Ende verwandelt – nur ohne Bissspuren am Radierer, wie findige Blogger bemerkten.

Apple Number 2 Pencil mit 136 US-Dollar Aufpreis

Für 215 US-Dollar bekommt ihr diese limitierte Edition des Apple Pencils der 2. Generation. Damit liegt der Bleistift-Optik-Stylus 136 US-Dollar über dem Standard Apple Pencil 2. Im Funktionsumfang sind die beiden Produkte aber identisch. Man zahlt also tatsächlich nur für die Optik.

Colorware beschreibt die Wirkung des Pencils auf seiner Webseite etwas pathetisch so: „Es ist diese unausgesprochene Wirkung, die leise Welle der Faszination, die er durch den Raum schickt. Es geht nicht nur darum, ein Stück Technologie zu haben; es geht darum, ein Symbol der Einzigartigkeit zu tragen, das Bände spricht, bevor Sie es tun, und das einfache Interaktionen in einen denkwürdigen Austausch verwandelt.“

Erhältlich für einen begrenzten Zeitraum

Wer sich selbst oder einen Freund mit dem Colorware Apple Number 2 Pencil beschenken möchte, kann dies ab sofort, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum tun und den Stylus über die Webseite von Colorware bestellen. Zu den 215 US-Dollar Produktpreis kommen dann aber noch zwischen 48 und 61 US-Dollar Versandkosten auf euch zu. Bisher ist der Colorware Apple Number 2 Pencil noch nicht im deutschen Handel gelistet. Ob der Artikel dort bestellbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt.