Roborock S8 Pro Ultra jetzt mit 400 Euro Rabatt kaufen

Der Saug- und Wischroboter Roborock S8 Pro Ultra ist vor rund einem Jahr gestartet und kann derzeit mit einem satten Rabatt von 400 Euro erworben werden. Demnach bezahlt ihr nicht 1.499 Euro, sondern nur noch 1.099 Euro (Amazon-Link) – günstiger gab es den Roboter noch nicht. Die 1.000 Euro Marke ist damit noch nicht durchbrochen, dafür gibt es aber gewohnt tolle Roborock-Qualität.

Wir haben für euch noch einmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst, zudem solltet ihr beachten, dass mit dem Roborock S8 MaxV Ultra schon das nächste Modell in den Startlöchern steht und in Kürze in den Markt startet – zu einem noch nicht bekannten Preis.

Der Roborock S8 Pro Ultra bietet eine Saugleistung mit 6.000 Pascal, erkennt Teppiche zuverlässig und setzt auf ein Wischtuch für die Bodenreinigung. Die Navigation ist erstklassig, auch kleinere Objekte werden umfahren und nicht mitgeschleift. Das Reinigungsergebnis gefällt uns und obwohl andere Geräte schon 10.000 Pascal Saugkraft bieten, sind die 6.000 Pa vollkommend ausreichend.

Gute Wischleistung, einfache Handhabung

Das Wischmodul macht einen guten Job und wird auf Teppichen angehoben. Die Station reinigt das Wischtuch gründlich, damit der Roboter den Dreck nicht in der Wohnung verteilt, sondern aufnimmt. Gleichzeitig erfolgt in der Station die Absaugung, sodass der Staub aus dem Roboter im Staubbeutel der Station landet. Durch diese Kombination arbeitet der Roborock S8 Pro Ultra autark und benötigt nur selten Hilfe. Die Wassertanks sind hingegen nicht ganz so groß und müssen etwas öfters entleert beziehungsweise mit Frischwasser gefüllt werden.

In der Roborock-App könnt ihr alle Einstellungen tätigen, NoGo-Zonen anlegen und mehr. Die App ist wirklich schön gestaltet, gut strukturiert und einfach zu bedienen. Zusammen mit einer sehr guten Hardware liefert Roborock einfach sehr gute Wisch- und Saugroboter aus. Mit dem aktuellen Gutschein, der nur noch bis zum 13. März 2024 gültig ist, reduziert sich der Preis auf 1.099 Euro. Für alle Details klickt euch gerne in unseren Testbericht.

roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation,... All-in-One-Andocksystem und den fortschrittlichsten Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen - wirklich! Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit...

DuoRoller Riser Bürste, Extreme Saugkraft von 6000 Pa. Roborock S8 Pro Ultra staubsauger roboter mit absaugstation noch effizientere Reinigung, noch...