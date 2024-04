Dropbox: Neue Features für mehr Sicherheit und bessere Organisation

Der Cloud-Anbieter Dropbox (App-Store-Link) hat gestern neue Funktionen für seine Anwendung angekündigt, darunter die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Daten, die Integration von Microsoft365 sowie neue Funktionen für Dropbox Replay. Wir haben alle Neuerungen für euch zusammengestellt.

Mit dem neuen Update führt Dropbox nun die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein, um Kunden eine zusätzliche Sicherheitsebene zu bieten. „Die neuen Sicherheitsfunktionen sind direkt in Dropbox eingebettet und erfüllen strenge interne und externe Compliance-Standards wie GDPR, CCPA und HIPAA,“ heißt es in einer Pressemitteilung.

Folgende neue Sicherheitsfunktionen wurde im Update integriert:

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist jetzt nativ in die freigegebenen Team-Ordner integriert und macht zusätzliche Software-Abos überflüssig.

Mit der erweiterten Schlüsselverwaltung können Kunden einen einzigartigen Schlüssel einrichten, der durch Schlüsselverwaltungsdienste nach FIPS-140-2 Level 3 verwaltet wird, was mehr Schutz und einfachere Verwaltung aller Team-Dateien in Dropbox bietet.

Eine verbesserte Admin-Erfahrung ermöglicht Kunden nun, ihre Mitgliedschaft nachzuverfolgen, Add-Ons zu konfigurieren und die KI-Nutzung anzupassen, um Datenschutz und Sicherheit ihrer Inhalte zu verwalten.

Ein aktualisiertes Trust Center vereinfacht die Risikobewertung von Dropbox-Produkten an einem zentralen Ort und erleichtert so die Durchführung interner Überprüfungen und den Zugriff auf Informationen zu Sicherheit, Zuverlässigkeit, Datenschutz und Compliance.

Zugänglich sind diese Features ab sofort für alle Dropbox-Advanced-, Business-Plus- und Enterprise-Kunden.

Dropbox-Integration von Microsoft 365

In der aktuellen Betaversion hat Dropbox nun auch die Unterstützung um Copilot von Microsoft verbaut. Der Assistent soll Fragen beantworten und Zusammenfassungen erstellen. Zusätzlich ist es nun möglich, geräteübergreifend gemeinsam Dokumente in Echtzeit zu erstellen. Das gilt für Word-, Excel-, und PowerPoint-Dateien. Auch eine Echtzeit-Anzeige dazu, wer gerade im Dokument arbeitet, ist mit an Bord. Mittels Dropbox-Replay für OneDrive kann man Mediendateien nun direkt aus OneDrive in Dropbox importieren.

Interessierte Dropbox-Kunden können sich für die Betaversion über diesen Link anmelden und diese dann testen.

Neue Dropbox-Replay-Funktionen

Auch Dropbox Replay selbst wurde überarbeitet, sodass Video-, Bild- und Audiobeiträge künftig noch schneller bearbeitet werden können.

Dazu wurden folgende Änderungen umgesetzt:

Unterstützung von Rich Media, darunter PDF- und PSD-Dateien

Avid-Pro-Tools-Integration zum Überprüfen von Kommentaren innerhalb der Avid-Plattform

Dynamische Wasserzeichen einfügbar

Individuelles Branding anhand benutzerdefinierter Bilder, Banner, Logos und Farben im Arbeitsbereich von Replay-Projekten

DocSend Advanced Data Rooms für die sichere Verwaltung sensibler Dokumente

Anhand diverser neuer Funktionen wie Gruppenberechtigungen, Besucherverifizierung und integrierten NDAs soll es Unternehmen leichter gemacht werden, sensible Daten zu verwalten und zum Beispiel eine Due-Diligence-Prüfung zu bestehen. Auch Einblicke in Geschäftsabschlüsse in Echtzeit sollen mit DocSend möglich sein.

Verbesserte Dropbox-Webfunktionen

Ab sofort haben alle Dropbox-Kunden Zugriff auf die neuen Funktionen der verbesserten Dropbox Weboberfläche: