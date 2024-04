Ketchup: Der ultimative Pokémon-Companion für die Hosentasche

Auch wenn der große Hype um Pokémon GO (App Store-Link) wohl mittlerweile wieder deutlich abgeflacht sein dürfte, gibt es immer noch viele Menschen, die ich im Stadtwald, in Parks oder auch einfach in einer Gruppe auf einen Parkplatz sehe, die sich für gemeinsame Pokémon-Raids und -Events verabreden. Davon abgesehen stehen auch die zahlreichen Pokémon-Games für Spielkonsolen wie die Nintendo Switch hoch im Kurs.

Wer das Pokémon-Universum kennt, weiß, wie viel sich dort um die kleinen (und großen) Monster, ihre Eigenschaften, Kampfqualitäten, Verträglichkeiten und Erweiterungen dreht. Bei zahlreichen Monster-Generationen, verschiedenen Möglichkeiten der Aufwertung und einigen veröffentlichten Pokémon-Spielversionen für Nintendo-Konsolen verliert man schnell einmal den Überblick über die Unmengen an Daten und Infos, die sich im Pokémon-Universum versteckt halten.

Um dieser Tatsache entgegenzutreten, hat der irische Entwickler Ben McCarthy nun seine neue App Ketchup für iPhones und iPads (App Store-Link) im App Store veröffentlicht. Der Download ist kostenlos und benötigt neben 243 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 17.0 oder neuer auf dem Gerät. Bisher stehen alle Infos in englischer Sprache bereit. Über einen In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro kann die Vollversion von Ketchup freigeschaltet werden, die nicht nur die erste Generation an Pokémons mit 151 Exemplaren beinhaltet, sondern Infos für alle neun Generationen mit insgesamt 1.025 Kreaturen zur Verfügung stellt.

Ketchup und ist ein umfassendes Kompendium aller Pokémon-Generationen, das eine leistungsstarke Suche, das Tracking gefangener und favorisierter Pokémon, ein Tool für Kampfvergleiche und ein Quizspiel in einer App vereint. Das Besondere und der Unterschied zu anderen Apps ist das simple, aber effektive Design, mit dem man leicht findet, wonach man sucht, und alle Inhalte in einer kohärenten, verständlichen und modernen Oberfläche präsentiert. Entwickler Ben McCarthy äußert sich wie folgt zum Entstehungsprozess seiner neuen App:

„Ketchup ist eine dieser ‚Dann mach es selbst‘-Apps. Ich bin ein lebenslanger Fan der Pokémon-Spiele, aber nachdem ich sie ein paar Jahre lang nicht mehr gespielt hatte, gab es einige große Lücken in meinem Wissen. Ich habe mich im App Store nach ähnlichen Apps umgesehen und war von allen enttäuscht. Die meisten von ihnen fühlten sich nicht wie native iOS-Apps an und waren oft langsam in der Bedienung. Also habe ich die Sache selbst in die Hand genommen und Ketchup entwickelt.“

Kleines Pokémon-Quiz testet eure Monster-Kenntnisse

Da jedes Pokémon eine ganze Reihe von Werten und Attributen aufweist, lässt sich das Beste aus den Spielen herausholen, und wenn man diese kennt. Die Seite jedes Monsters ist passend zum Typ eingefärbt. Zudem kann man nachverfolgen, ob man das Pokémon bereits gefangen hat, einschließlich der sehr schwer fangbaren „shiny“-Formen, oder sie als Favoriten hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Außerdem gibt es Seiten für jede Aktion, also die Attacken, die Pokémon während eines Kampfes einsetzen, mit einer netten kleinen Infokarte.

In weiteren Tabs gibt es einen Pokémon-Kampfrechner, in dem man die verschiedenen Pokémon-Typen (Wasser, Feuer etc.) in einem Einzel- oder Dual-Typ-Modus gegenüberstellen und ihre Effektivität anzeigen lassen kann, ebenso wie ein kleines Pokémon-Quiz. Letzteres ist von der Pokémon-Anime-TV-Serie inspiriert und zeigt eine Pokémon-Silhouette an, die man in drei Versuchen erraten muss.

Gegenwärtig dürfte Ketchup für alle Pokémon-Fans die erste Wahl sein, wenn es um eine umfassende Companion-App für die Spiele-Reihe von Nintendo geht. Einziges Manko bis dato ist die fehlende deutsche Lokalisierung, die sich insbesondere bei den abweichenden englischen Namen der Pokémons bemerkbar macht. Nach einer Anfrage beim Entwickler soll es diese zu einem späteren Zeitpunkt auch noch geben: „Die Unterstützung mehrerer Sprachen ist etwas, das ich bald in Angriff nehmen werde, da ich viele Anfragen dazu erhalten habe“, antwortete mir Ben McCarthy. Erfreulich ist in jedem Fall, dass der Entwickler laut eigener Aussage erst ein Abo-Modell für Ketchup geplant hatte, sich dann aber doch schlussendlich für einen In-App-Kauf entschieden hat.