Geotrainer: Geografie-Quiz nach Update jetzt mit Aussprache-Infos für Hauptstädte

Über das tolle Geografie-Quiz für iPhones und iPads, Geotrainer (App Store-Link), haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach hier bei uns im Blog berichtet. Nun hat der Entwickler des Spiels, Ralf Ebert aus Dresden, ein weiteres Update für das Quiz-Game im deutschen App Store veröffentlicht.

Der Rätselspaß in Geotrainer sieht grundsätzlich wie folgt aus: Entweder wird ein Land auf dem Globus markiert und man muss aus vier Antwortmöglichkeiten wählen. Zudem kann auch der Name eines Landes angezeigt werden, welches dann auf der Karte mit dem Finger angetippt werden muss. Besonders toll: Es gibt zu jeder Antwort weiterführende Informationen. Hierzu lässt uns der Entwickler Ralf Ebert wissen: „Ausgewählte Fotos und kurze Texte stellen Dir jedes Land vor. Für alle, die es genauer wissen wollen, gibt es weiterführende Links zu Wikipedia, Reiseinformationen (WikiVoyage) und länderspezifischen Nachrichten (Google News).“

Nun wurden wieder einige Stellschrauben an der Geotrainer-App gedreht, so dass die iOS- und iPadOS-Anwendung ab sofort in Version 9.4 sowie einem kurz darauf erfolgten Bugfix-Update in Version 9.4.1 im deutschen App Store veröffentlicht worden ist.

Das sind die Neuerungen, die Ralf Ebert seinem Quiz-Spiel jetzt spendiert hat:

Audio-Aussprache für Hauptstädte bei den Länderfakten

Tipps & Tricks zur App im App-Menü

Aktualisierte Ländergalerie zu Kamerun, Bulgarien, Syrien und Kuba

Im Quiz „Flaggen der Welt“ waren einige Fragen mehrdeutig, wie bei der Flagge von Rumänien und Tschad: Jetzt wird ein Hinweis wie „Europa“ gegeben, um die Frage eindeutig zu machen

Darüber hinaus gibt es die üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen unter der Haube. Geotrainer (App Store-Link) lässt sich kostenlos aus dem App Store auf iPhones und iPads herunterladen und dann für 11,99 Euro/Jahr zur Vollversion mit allen verfügbaren Quizrunden freischalten. Neben iOS/iPadOS 17.0 wird auch etwa 87 MB für das deutschsprachige Spiel benötigt. Im App Store kommt Geotrainer durchschnittlich auf sehr gute 4,6 Sterne.