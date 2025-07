Native Union: Neue „Wo ist“-fähige Produkte gelauncht

Native Union hat zwei neue „Wo ist“-fähige Produkte gelauncht: Die „Find it Card“ und der „Find it Tag“ sollen euch dabei helfen, eure Habseligkeiten wiederzufinden, wenn sie mal verloren gegangen oder gestohlen worden sind. Beide Produkte sind ab sofort im Store von Native Union erhältlich.

Die Find it Card hat Scheckkarten-Format, auch wenn sie rund einen Millimeter dicker ist. Dennoch ist sie dafür konzipiert, in der Brieftasche verwahrt zu werden, um diese bei Verlust wieder auffindbar zu machen. Da die Karte aber auch über eine Metallhalterung verfügt, lässt sie sich auch an Koffern, Rucksäcken oder anderen Gegenstände befestigen und für diese verwenden.

Die Karte wird per MagSafe oder Qi aufgeladen. Der integrierte Akku soll bis zu sechs Monate lang halten. Verkauft wird die Find it Card für 39,99 Euro im Native-Union-Store.

Der Find it Tag ist für 19,99 Euro zu haben und kommt mit einer austauschbaren CR2032-Batterie, die bis zu einem Jahr lang halten soll. Er verfügt über eine Schlaufe, mit der man den Tag am Schlüsselbund oder anderen Gegenständen befestigen kann.

Alle „Wo ist“-Funktionen werden unterstützt

Beide Produkte funktionieren mit „Wo ist“ von Apple und können dort dem Tab „Gegenstände“ hinzugefügt werden. Karte und Tag unterstützen dabei alle „Wo ist“-Funktionen, wie Zugriff auf das Wo-ist-Netzwerk, das Abspielen eines Tons, um Gegenstände zu orten und das Auslösen von Benachrichtigungen, wenn ein Gegenstand vergessen wurde.

Tag und Karte könnt ihr im Store von Native Union bestellen.