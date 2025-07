Das ausziehbare Kabel aus der Ugreen Nexode Serie angeschaut

Ugreen hat seine Nexode-Serie in den vergangenen Wochen um einige neue Produkte mit ausziehbaren USB-C-Kabel erweitert. Die Powerbank und das Netzteil habe ich euch bereits vorgestellt. Heute machen wir mit einem Kabel weiter. Genauer gesagt mit dem „Ugreen Nexode ausziehbares USB-C-Kabel 100W“.

Das gute Stück hat einen Listenpreis in Höhe von 15,99 Euro, wird aktuell aber für 13,59 Euro (Amazon-Link) verkauft. Was genau bekommt ihr dafür? Ein 100 Zentimeter langes Kabel, das an zwei Seiten aus einem 5,6 Zentimeter großen und 1,5 Zentimeter herausgezogen werden kann.

Dabei gilt es, einige Details zu beachten. Man kann das Kabel an einem Ende ziehen, es kommen aber immer beide Enden aus dem Gehäuse heraus. Das Kabel rastet dann automatisch bei den folgenden vier Gesamtlängen ein: 30, 54, 76 und 94 Zentimeter. Zusammen mit dem in der Mitte liegenden Gehäuse kommt man dann auf ziemlich genau 100 Zentimeter.

Zieht man einmal kurz am ausgezogenen Kabel, rollt es sich automatisch wieder auf. So kann das Zubehör von Ugreen Nexode dann einfach in der Handtasche oder im Rucksack verstaut werden, ohne dass es zum Kabelsalat kommt.

Aus technischer Sicht sind zwei weitere Details interessant. Das ausziehbare USB-C-Kabel von Ugreen Nexode unterstützt Schnellladen mit bis zu 100 Watt Leistung. Die Datenübertragung ist mit maximal 480 Mbit/s dagegen ziemlich langsam. Ihr bekommt also hauptsächlich ein Ladekabel und kein Datenkabel.

Angebot UGREEN USB C Kabel 100W 1 M Ladekabel USB C Schnellladekabel einziehbar PD 3.0 PPS... Mini-Teleskopdesign:1M einziehbares Schnellladekabel mit 4-Stufige Längenanpassung. Einfach herausziehen – sofortiges Laden überall. Passt sich...

100W Superschnellladung: Das UGREEN USB-C-Kabel unterstützt PD 3.0 und PPS, um Ihr iPhone 16 in nur 30 Minuten von 0% auf 60% und Ihr MacBook von 0%...

Bei Lisen wird es noch günstiger

Innovativ ist die Produktidee von Ugreen sicherlich nicht, solche ausziehbaren Kabel gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ein funktionstechnisch vergleichbares Produkt bekommt ihr zum Beispiel von Lisen, die uns ja schon einige Male mit ihrem günstigen Zubehör überzeugt haben.

Hier bekommt ihr ein ebenfalls bis zu 100 Zentimeter langes Kabel, das sogar 240 Watt Leistung unterstützt, für derzeit 9,09 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert.