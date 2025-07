iOS 26: Public Beta soll kommende Woche erscheinen

Hattet ihr euch bereits darauf eingestellt, in dieser Woche die Public Beta auf eurem iPhone zu installieren und endlich iOS 26 ausprobieren zu können? Daraus wird wohl leider nicht, zumindest wenn es nach den Informationen von Mark Gurman geht.

Auf Social Media hat der Apple-Experte geschrieben, dass er mit einer Veröffentlichung irgendwann rund um den 23. Juli rechnet. Sollte dieser Termin genau passen, wäre es nächste Woche Mittwoch so weit.

Bis dahin könnte sich im Apple-Kosmos durchaus noch etwas tun. Wenn Cupertino an seinem Rhythmus festhält, würde bis zum Erscheinen der Public Beta noch iOS 26 Beta 4 für registrierte Entwicklerinnen und Entwickler erscheinen. Das soll uns für die Public Beta nicht weiter stören, sie würde dann ja noch stabiler und besser laufen.

Wenn es erst in der kommenden Woche so weit ist, wäre Apple ein wenig später dran als in den letzten Jahren. Man würde aber immer noch komplett im Zeitplan liegen, denn die Public Beta ist für Juli angekündigt – und der ist ja bekanntlich noch nicht vorbei.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 26 im Überblick

Habt ihr schon wieder vergessen, was euch in iOS 26, das im September offiziell erscheinen wird, erwartet? Dann hier der Schnelldurchlauf:

iOS 26 verpasst dem iPhone ein frisches Design namens „Liquid Glass“, das mit transparenten, flüssigen Effekten für einen modernen Look sorgt – aber nicht überall gut ankommt. Neben der Optik bringt das Update viele praktische Neuerungen: Die Telefon-App kann Anrufe automatisch filtern und erkennt Spam-Anrufe. iMessage bekommt neue Funktionen wie Umfragen, Chat-Hintergründe und Live-Tippanzeigen. Auch die Fotos-App wurde komplett überarbeitet und ist nun wieder deutlich einfacher zu bedienen.

Solltet ihr euch noch ausführlicher mit den Neuerungen vertraut machen wollen, bevor die Public Beta von iOS 26 vermutlich in der kommenden Woche erscheint, findet ihr alle weiteren Neuerungen auf der Apple-Webseite.