Mastodon: Dezentrales soziales Netzwerk erhält Update auf Version 4.4

Das dezentrale Netzwerk Mastodon (App Store-Link) hat mit der neuen Version 4.4 ein weiteres Update erhalten, das neue Möglichkeiten, sich zu präsentieren, das wachsendes Netzwerk zu verwalten und die Timeline zu genießen, mit sich bringt. Darüber hinaus erhalten Administratoren und Moderatoren bzw. Moderatorinnen neue Tools, um die Sicherheit der Communities zu gewährleisten.

„Wie immer gilt: Wenn du mastodon.social nutzt, hast du möglicherweise bereits einige der Updates gesehen, da sie nach und nach in der Benutzererfahrung angezeigt wurden. Die Einführung einer neuen stabilen Version ermöglicht es uns, all diese Vorteile mit der gesamten Mastodon-Community zu teilen. Wir empfehlen allen Serverbetreibern, ab heute auf Mastodon 4.4 zu aktualisieren.“

So berichtet das Team von Mastodon in einem neuen Blogbeitrag. Das Update auf Mastodon 4.4 bezieht sich demnach nicht auf die hauseigene iOS-App, sondern auf die grundlegende Plattformstruktur, die für Betreiber und Betreiberinnen der einzelnen Server, auch Instanzen genannt, zur Verfügung stehen. Aber auch für die Endnutzer und -nutzerinnen von Mastodon werden mit dem Update einige Verbesserungen sichtbar, von denen auch sie profitieren – sofern die verwendete Instanz bereits auf v4.4 aktualisiert hat.

Einige der Neuerungen betreffen das eigene Nutzerprofil, in dem nun mehr Individualisierungsmöglichkeiten vorhanden sind. So gibt es beispielsweise einen neuen „Vorgestellt“-Tab, in dem sich Hashtags oder Profile anderer User einbinden lassen, um so Profilbesucher und -besucherinnen auf eigene wichtige Themen und Empfehlungen hinzuweisen. Die bisher bis zu fünf angepinnten Beiträge im eigenen Profil werden darüber hinaus nun nicht mehr untereinander, sondern in einem Karussell dargestellt, und es lässt sich auch beim Besuch eines Profils einsehen, welche der Accounts, denen man folgt, der Person auch folgen.

Schrittweise Einführung von zitierten Beiträgen

Zu den weiteren Neuerungen und Verbesserungen in v4.4 gehört eine Option, Follower direkt über das Profilmenü entfernen zu können, eine optimierte Handhabung von Listen für die eigene kuratierte Timeline, und auch eine Generalüberholung für den Audio-Player. Letzteres soll das Abspielen von Audio-Dateien oder Podcasts deutlich angenehmer gestalten, indem auch Kürzel für die Mediensteuerung, beispielsweise zur Lautstärke, für das Vollbild oder ein Vor- und Zurückspulen eingebunden wurden.

Wer gerne Bilder bei Mastodon konsumiert, kann nun auf eine Zoomfunktion zurückgreifen. Ein Doppeltipp zoomt in das Foto hinein, in der mobilen App kann die bekannte Pinch-to-Zoom-Geste mit zwei Fingern genutzt werden. Wer häufiger vergisst, eigenen Fotos Alternativtexte hinzuzufügen, bekommt eine (abschaltbare) Erinnerung an das Hinzufügen von ALT-Texten geboten.

Und auch ein vielfach gewünschtes Feature hält mit Version 4.4 von Mastodon nun Einzug: Die Möglichkeit, Beiträge zitieren zu können. Die Freischaltung dieser Funktion soll laut Entwicklerteam gestaffelt erfolgen, um eine Kompatibilität im Fediverse sicherstellen zu können. Mit Version 4.4 soll es zunächst möglich sein, zitierte Beiträge von anderen kompatiblen Plattformen zu sehen, in Version 4.5 wird es dann auch ermöglicht, selbst Beiträge zitieren zu können. Alle Änderungen und Neuheiten von Mastodon 4.4 werden detailliert im Blogbeitrag zum Update beschrieben. Unserem appgefahren-Account bei Mastodon könnt ihr hier folgen.