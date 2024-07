Openvibe: Neuer Social Media-Client verbindet Mastodon, Bluesky und Nostr

Wer den Kurznachrichtendienst Twitter bzw. X verlassen und sich anderen Diensten im Fediverse zugewandt hat, hat oft mit der Tatsache zu kämpfen, dass sich der Freundeskreis und favorisierte Accounts auf mehrere Netzwerke aufteilen. Die einen sind zu Mastodon gewechselt, andere wiederum sind bei Bluesky oder Threads aktiv.

Um all diese Netzwerke schnell und einfach – trotz unterschiedlicher zugrundeliegender Protokolle und größtenteils fehlender Vernetzung – übergreifend zugänglich zu machen, hat sich das tschechische Entwicklerteam von Tweetoshi Gedanken gemacht und Openvibe (App Store-Link) kreiert. Mit letzterem kann man über eine einzige Schnittstelle mit Followern auf Mastodon, Nostr, Bluesky und bald auch Threads in einer kombinierten Timeline in Verbindung bleiben. Die App bietet auch die Möglichkeit, Cross-Posts in mehreren Netzwerken gleichzeitig zu veröffentlichen.

Laut CEO Matej Svancer hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, neuen Usern einen freundlichen, einfach zu bedienenden Einstieg in das offene soziale Web zu bieten. Das Entwicklerteam hatte ursprünglich im Jahr 2022 mit der Arbeit an einem Twitter-Client namens Tweetoshi begonnen, doch nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, verlagerte sich der Schwerpunkt auf das offene Social Web, da viele der früheren User der App den Wechsel vollzogen hatten.

Openvibe adressiert den wachsenden Bedarf der User an Tools, die ihnen helfen, mit dem zunehmend fragmentierten Social Web Schritt zu halten. Neben dem Open-Source-Projekt Mastodon, einem dezentralen offenen sozialen Netzwerk, das auf dem ActivityPub-Protokoll basiert, gibt es auch Startups wie Bluesky, das mittlerweile 6 Millionen Nutzer und Nutzerinnen aufweist und auf dem modernen AT-Protokoll aufbaut, sowie das dezentrale soziale Protokoll Nostr, das derzeit von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey favorisiert wird. Auch Meta unterstützt mit dem eigenen Kurznachrichtendienst Threads mittlerweile ActivitiyPub, so dass eine grundsätzliche Kommunikation zwischen Mastodon und Threads gegeben ist.

Trending-Bereich, Suche und Crossposting integriert

Um Ordnung in das Chaos der dezentralen Netzwerke zu bringen, haben auch schon andere Entwicklerteams News-Aggregatoren in Planung, darunter das Team des früheren Twitter-Clients Twitterific, The Iconfactory. Dort arbeitet man gerade an einer App namens Tapestry, die mehrere News-Quellen und soziale Netzwerke unter einem Dach versammeln will, ebenso wie Reeder-Entwickler Silvio Rizzi, der einen neuen Reeder-Ersatz inklusive der Einbindung sozialer Netzwerke entwickelt.

Mit Openvibe ist Tweetoshi den bereits bestehenden Projekten gewissermaßen zuvorgekommen.

Um die App zu nutzen, meldet man sich bei den bestehenden Mastodon-, Bluesky- und Nostr-Konten an. Danach bekommt man in einer kombinierten Zeitleiste alle Beiträge der gefolgten Accounts präsentiert. Die App bietet auch einen kombinierten Trending-Bereich und Unterstützung für Cross-Posting, zudem können auch die Timelines der eingebundenen sozialen Netzwerke einzeln betrachtet werden. In weiteren Tabs befinden sich eine Suche, das Profil und Benachrichtigungen.

Was Openvibe bislang noch fehlt, ist die Möglichkeit, für jedes Netzwerk auch mehrere Accounts einbinden zu können. Wer beispielsweise bei Mastodon sowohl den privaten als auch geschäftlichen, und auch weitere Konten bei Bluesky und Nostr einbinden will, muss sich pro Netzwerk bisher auf ein Konto beschränken. Auch Möglichkeiten der Personalisierung, beispielsweise Schriftarten und -größen, Themes und mehr finden sich in Openvibe bislang noch nicht. Lediglich ein Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus ist möglich.

Openvibe ist als kostenlose App für iOS und Android verfügbar und kann auch unter macOS installiert werden – letzteres allerdings bislang ohne offiziellen Support. Die App wird später einen Abonnementplan einführen, um Einnahmen zu generieren. Die aktuelle Version 1.2.1 von Openvibe ist rund 62 MB groß, steht in englischer Sprache bereit und erfordert zur Installation zudem iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Wenn ihr uns im Fediverse folgen wollt, findet ihr appgefahren-Accounts bei Mastodon und Bluesky.