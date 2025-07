Apple TV+ räumt ab: 81 Emmy-Nominierungen für Serien und Filme

Apple kann sich freuen – und zwar richtig: Ganze 81 Nominierungen hat der Streamingdienst Apple TV+ für die diesjährigen Emmy Awards erhalten. Mit dabei sind sowohl große Favoriten wie Severance als auch spannende Neuzugänge wie Dark Matter oder Presumed Innocent.

Severance dominiert mit 27 Nominierungen

Ganz vorne mit dabei: Die zweite Staffel der Erfolgsserie Severance. Sie wurde mit 27 Nominierungen bedacht, unter anderem in der Königskategorie „Outstanding Drama Series“. Darüber hinaus sind die Hauptdarsteller Adam Scott und Britt Lower nominiert. Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro, Patricia Arquette, Jane Alexander, Gwendoline Christie und Merritt Wever erhielten ebenfalls Nominierungen für ihre Leistungen.

The Studio mit Seth Rogen punktet ebenfalls

Mit ingesamt 23 Nominierungen gehört auch die Comedy-Serie The Studio with Seth Rogen zu den großen Abräumern. Sie wurde unter anderem für „Outstanding Comedy Series“ vorgeschlagen.

Mit dabei:

Seth Rogen als Hauptdarsteller

Ike Barinholtz (Nebendarsteller)

Kathryn Hahn und Catherine O’Hara (Nebendarstellerinnen)

Weitere Highlights auf der Nominierungsliste

Neben den zwei großen Favoriten schafften es auch viele weitere Apple TV+ Produktionen ins Rennen um den Emmy, darunter: Slow Horses, Shrinking, Presumed Innocent, The Gorge, Bad Sisters, Dope Thief, Disclaimer, Pachinko, Your Friends & Neighbors, Dark Matter, Deaf President Now!, and Bono: Stories of Surrender.

Apple führt im Schauspielbereich

Laut Apple konnte man sich in diesem Jahr mit 31 Nominierungen allein im Bereich Schauspiel an die Spitze aller Sender und Studios setzen – ein beachtlicher Erfolg für den noch jungen Streamingdienst.

Eine komplette Übersicht aller nominierten Serien sowie Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es wie immer im offiziellen Apple Newsroom. Bleibt abzuwarten, wie viele Emmys schlussendlich an Apple gehen.