Ugreen Nexode: Neuer Charger mit ausziehbarem Kabel nicht optimal konstruiert?

Preislich ist das neue USB-C-Netzteil von Ugreen auf jeden Fall interessant. Der Ugreen Nexode Charger mit ausziehbarem Kabel kostet dank Coupon auf der Produktseite nur 22,49 Euro (Amazon-Link), der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro. Das ist für einen Charger mit 45 Watt Leistung inklusive eines integrierten Kabels durchaus ein guter Wert.

Mittlerweile konnten wir uns das neue Modell selbst ansehen. Die Größe geht absolut in Ordnung, man darf ja nicht außer Acht lassen, dass das aufgerollte Kabel irgendwo im Inneren des Gehäuses Platz finden muss. Außerdem bietet das Netzteil zwei zusätzliche Anschlüsse, falls man mal ein USB-A-Gerät aufladen oder ein längeres Kabel anschließen möchte.

Aus meiner Sicht ist das Ladegerät aber nicht unbedingt optimal konstruiert. Denn das integrierte USB-Kabel wird bei der Verwendung in einer Wandsteckdose nicht nach vorn ausgezogen, sondern entweder nach unten oder nach oben. Das empfinde ich in den meisten alltäglichen Situationen als Nachteil. Auch bei der Verwendung in einer „normalen“ Steckdosenleiste sind im Alltag eher andere Kabel oder Stecker im Weg, anstatt das integrierte Kabel einfach nach oben ausziehen zu können.

UGREEN Nexode 45W USB C Ladegerät mit Einziehbarem Kabel GaN Schnellladegerät 3... Ausziehen dann Aufladen: Mit dem eingebauten, 0,7 m lang, einziehbaren Schnellladekabel können deine Geräte jederzeit und überall mit nur einem Zug...

45W Professionelle Ladung: Mit dem USB-C Port und einem extra PPS-5A-Ladekabel ermöglicht dieses 45W Schnellladegerät Super Fast Charging 2.0 für...

Da gefällt mir das Ladegerät von Toocki, das ich nun seit Ende Februar im Einsatz habe, schon deutlich besser. Es ist zwar einen Hauch größer, bietet aber die gleichen Anschlüsse und bis zu 67 Watt Leistung. Zudem gibt es ein integriertes Display, das die Ladeleistung anzeigt. Bei diesem Netzteil zieht man das integrierte Kabel nach vorn raus, was im Alltag einfach leichter zu handhaben ist. Und das Kabel lässt sich auch so einfach herausziehen, dass man das Netzteil dabei nicht festhalten muss. Man zieht das Teil also nicht einfach aus der Steckdose. Dafür muss man schon ziemlich grobmotorisch sein.

Und auch preislich ist die von mir empfohlene Alternative von Toocki interessant, denn hier zahlt ihr ganz ohne Gutschein derzeit nur 23,74 Euro (Amazon-Link).