Soundcore Boom 3i: Wasserdichter Outdoor-Lautsprecher jetzt bunt verfügbar

Im Juni hat die Anker-Marke Soundcore den wasserdichten Outdoor-Lautsprecher Soundcore Boom 3i auf den Markt gebracht. Zum Start hat man nur die schwarze Variante verfügbar gemacht, während ab sofort alle vier Farbversionen zum Kauf bereitstehen: Nachtschwarz, Ozeanblau, Dschungelgrün und Wüstenrose. Und weiterhin könnt ihr beim Kauf 15 Prozent sparen, damit ihr nur 109,99 Euro statt 129,99 Euro bezahlt.

Das kann der Soundcore Boom 3i

Der Soundcore Boom 3i ist kein gewöhnlicher Outdoor-Lautsprecher, denn er kann schwimmen – und das sogar stabil aufrecht. Möglich macht es ein beschwerter Boden, der für perfekte Balance selbst bei Wellengang sorgt. Egal ob beim Kajakfahren, auf der Luftmatratze oder bei der Poolparty: Der Boom 3i bleibt oben – und liefert dabei klaren, lauten Sound.

Mit IP68-Zertifizierung ist der Speaker bestens gegen Wasser, Staub, Sand und Schnee geschützt. Ob am Strand, im Wald oder mitten in der Wüste: Der Boom 3i funktioniert überall zuverlässig.

Starker Sound mit 50 Watt & BassUp 2.0

Unter der Haube stecken 50 Watt RMS-Leistung, also genug Power für jede Outdoor-Session. Das Zwei-Wege-System sorgt für klare Höhen, während die BassUp 2.0-Technologie und ein cleverer DSP-Crossover für satten, druckvollen Bass bis runter auf 56 Hz sorgen.

Das Gehäuse? Gefertigt aus robustem Polycarbonat, stoßfest, UV-beständig und übersteht sogar Stürze aus einem Meter auf harten Untergrund.

Smarte Features und bis zu 16 Stunden Akku

Die kostenlose Soundcore-App bringt praktische Extras, unter anderem eine Sprachverstärkung, eine Notfall-Sirene und die „Buzz Clean“-Funktion gegen Sand oder Wasser im Gitter. Und wenn es dunkel wird? Dann sorgt die beat-synchrone Lichtshow für Stimmung. Mit 6 Lichtmodi und zusätzlichen Ambiente-Optionen wird aus jedem Camp ein Mini-Festival.

Mit seinem 2000-mAh-Akku hält der Boom 3i bis zu 16 Stunden durch – mehr als genug für einen Tag voller Action, Musik und Abenteuer.

Für welche Aktivitäten ist der Soundcore Boom 3i geeignet?

Ob beim Wassersport, am Lagerfeuer oder auf der Wanderung: Der Soundcore Boom 3i liefert starken Sound, clevere Funktionen und ist so robust, wie man es sich für Outdoor-Trips wünscht. Wer keine Kompromisse bei Klang oder Haltbarkeit eingehen will, findet hier den idealen Begleiter für jedes Abenteuer.