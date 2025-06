Cultist Simulator: Spannendes Kartenspiel ist kostenlos im Epic Games Store

Auch in dieser Woche könnt ihr über einen kleinen Umweg ein sonst kostenpflichtiges Spiel zum Nulltarif herunterladen. Cultist Simulator wird kostenlos im Epic Games Store angeboten. Im App Store kostet das durchaus empfehlenswerte Kartenspiel stolze 7,99 Euro. Da kann man den kleinen Umweg über den alternativen App Store, den ihr zuvor auf eurem iPhone oder iPad installieren müsst, durchaus in Kauf nehmen. Das Angebot findet ihr, wenn ihr auf der Startseite des Epic Games Stores ein wenig nach unten scrollt.

Einen kleinen Warnhinweis gibt uns zudem das Entwicklerteam mit auf den Weg: „Dieses Spiel besitzt kein Tutorial – Teil der Herausforderung ist es, herauszufinden, wie man es spielt. Es ist schwer, aber gib nicht auf, dann wirst du es schaffen. Viel Glück!“, heißt es über Cultist Simulator. Aber was genau erwartet euch nun in dem besonderen Kartenspiel?

Cultist Simulator wird vom Playdigious-Team mit den Worten „ein narratives Roguelike-Kartenspiel“ im App Store beschrieben, in dem man „als Suchender nach unheiligen Geheimnissen in einer Umgebung mit versteckten Göttern und geheimen Geschichten in einer Welt aus den 1920er Jahren“ spielt. „Werde ein Gelehrter der unsichtbaren Künste. Stelle Handwerkzeug her und beschwöre Geister. Indoktriniere Unschuldige. Nutze deinen Platz als Bote eines neuen Zeitalters.“

Cultist Simulator hat mittlerweile eine deutsche Übersetzung

Das Besondere an Cultist Simulator: Keine Partie gleicht der nächsten. Glück und Unglück liegen in diesem intensiven und von einer durchdringenden Story getriebenen Spiel sehr nah beieinander.

Wir haben Cultist Simulator natürlich bereits ausprobiert und waren vor allem vom tollen Artwork des Spiels begeistert. Aufwändig designte Spielkarten, ein düsterer Soundtrack und ein aufwändiges Gameplay lassen für alle Fans von Kartenspielen keinerlei Wünsche offen. Anders als noch zum Start im Jahr 2019 gibt es mittlerweile auch eine deutsche Lokalisierung, was definitiv eine hilfreiche Sache ist. Zudem gibt es vier Erweiterungen, die ihr bei Gefallen optional freischalten könnt.