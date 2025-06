iPhone Fold: Neue Details zur Kameraausstattung durchgesickert

Es gibt frische Gerüchte zum lange erwarteten faltbaren iPhone – und diesmal geht es um die Kamera. Laut einem neuen Leak von der chinesischen Plattform Weibo, veröffentlicht vom bekannten Leaker Digital Chat Station, soll das Gerät mit zwei 48-Megapixel-Kameras auf der Rückseite ausgestattet sein. Damit würde Apple beim „iPhone Fold“ kameratechnisch auf Augenhöhe mit den aktuellen iPhone 16 Pro-Modellen bleiben – keine große Überraschung, schließlich wird das Foldable als Premium-Modell gehandelt, vermutlich mit einem Preis von rund 2.000 US-Dollar.

Pro-Kameraqualität fürs iPhone Fold

Die Infos stützen frühere Aussagen des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, der bereits eine Dual-Kamera für das Falt-iPhone prognostiziert hatte – damals allerdings noch ohne konkrete Details. Laut dem neuen Leak könnten die Kameras ähnlich ausgestattet sein wie beim iPhone 16 Pro: Eine 24-mm-Hauptkamera mit Blende ƒ/1.78, optischer Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung und Unterstützung für Apples neues „Fusion“-System. Dieses kombiniert hochauflösende Sensordaten mit intelligentem Bildzuschnitt, um mehrere Brennweiten (zum Beispiel 24 mm, 28 mm, 35 mm) aus nur einem Objektiv zu ermöglichen.

Auf ein Teleobjektiv wird man beim Foldable allerdings wohl verzichten müssen – Platzmangel lässt grüßen.

Selfie-Setup: Frontkamera doppelt nutzbar

Auch zur Frontkamera gibt es erste Infos: Sie soll sowohl im gefalteten als auch im geöffneten Zustand nutzbar sein. Intern könnte Apple auf eine Under-Display-Kamera setzen, während außen eine klassische Punch-Hole-Kamera verbaut sein dürfte – je nachdem, welches Display gerade aktiv ist.

iPhone Fold: Display, Technik, Design

Neben den Kameras gibt es ein paar weitere spannende Details, die durchgesickert sind:

Außendisplay: 5,5 Zoll, 2.088 × 1.422 Pixel

Innendisplay: 7,8 Zoll (neueste Prototypen wohl eher 7,6 Zoll), 2.713 × 1.920 Pixel

Kein Face ID, dafür Touch ID in der Seitentaste

Faltmechanismus aus Flüssigmetall, faltenfrei

Chassis aus Titan

Hochdichte Akkuzellen wie im kommenden iPhone 17 Air

Ein kleiner Haken am heutigen Leak: Die angeblich neue Displaygröße von 7,6 statt 7,8 Zoll wirkt etwas fragwürdig. Analyst Jeff Pu hatte im März berichtet, dass das Gerät bereits in der sogenannten NPI-Phase (New Product Introduction) bei Foxconn sei – und während dieser Phase ändert Apple in der Regel keine so grundlegenden Bauteile mehr. Auch Kuo hatte zuvor von einem 7,8-Zoll-Display gesprochen und einen Produktionsstart im Herbst 2025 in Aussicht gestellt. Änderungen wären jetzt also sehr knapp.

Wann kommt das iPhone Fold auf den Markt?

Ein genaues Datum für den Launch gibt es noch nicht. Sowohl Kuo als auch Pu gehen aber davon aus, dass die Massenproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten wird. Auch Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass das faltbare iPhone nächstes Jahr auf den Markt kommt.

Klar ist: Wenn Apple ins Foldable-Rennen einsteigt, dann nicht halbherzig. Mit High-End-Kameras, innovativem Design und kompromissloser Technik könnte das iPhone Fold ein echtes Statement setzen – und dem bisherigen Platzhirsch Samsung Konkurrenz machen.