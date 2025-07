Prime Day verpasst? Starker Solargenerator von Jackery inklusive Gratis-Geschenk im Angebot

Anzeige. Die große Rabattschlacht bei Amazon ist vorüber, allerdings könnt ihr bei Jackery weiterhin sparen – und bekommt sogar noch ein Geschenk mit dazu. Der Jackery Solargenerator 2000 v2, den wir erst kürzlich getestet haben, wird im Bundle zusammen mit einem starken 200 Watt SolarSaga Solarmodul für nur 1.199 Euro statt 2.049 Euro angeboten!

Jackery Solargenerator 2000 v2 + 200 Watt SolarSaga für 1.199 Euro statt 2.049 Euro (zum Angebot)

Gratis Tragetasche für die Powerstation im Wert von 99 Euro mit dabei

für die Powerstation im Wert von 99 Euro mit dabei Optionals Add-On: Auto-Ladekabel für 9,90 Euro statt 25,90 Euro ODER weiteres SolarSaga 200 Solarpanel für 200 Euro statt 499 Euro

Mel hat im Test festgehalten: „Insgesamt macht die Jackery Powerstation, vor allem auch inklusive des 200 Watt-Solarpanels, einen hervorragenden Eindruck und liefert sauberen Strom für eure Gadgets und Haushaltsgeräte. Wer in die Welt des Solarstroms einsteigen möchte, ist mit diesem vielseitigen und leistungsstarken Gerät daher auf jeden Fall gut beraten.“ Lediglich die App-Bedienung ist nicht ganz so komfortabler, aber ich persönlich nutze eine App an einer Powerstation ohnehin selten bis nie.

Das kann der Jackery Solargenerator 2000 v2

Mit einer Kapazität von 2.042 Wh und einer Dauerleistung von 2.200 Watt versorgt die Powerstation selbst stromhungrige Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Airfryer ohne Probleme. Trotz ihrer beeindruckenden Leistung bleibt sie tragbar und flexibel einsetzbar: Dank des integrierten Tragegriffs und einem Gewicht von nur 17,5 Kilogramm eignet sich die Powerstation ideal für den Einsatz beim Camping, im Garten oder als Notstromlösung zu Hause.

Ein besonderes Highlight ist der effiziente GaN-Wechselrichter, der Energieverluste um bis zu 50 Prozent reduziert, für eine bessere Wärmeableitung sorgt und damit die Technik schont. Der verbaute Akku ist für bis zu 4.000 Ladezyklen ausgelegt – das entspricht rund zehn Jahren Lebensdauer bei täglichem Einsatz, bevor die Kapazität auf etwa 70 Prozent sinkt.

Auch beim Laden zeigt sich die Powerstation von ihrer besten Seite: An der Steckdose ist sie in nur 1,7 Stunden komplett aufgeladen, 80 Prozent der Kapazität sind sogar schon nach 52 Minuten erreicht. Alternativ kann der Solargenerator 2000 v2 auch ganz umweltfreundlich über kompatible Solarmodule betrieben werden.

Für maximale Vielseitigkeit stehen USB-C, USB-A, AC-Anschlüsse sowie ein 12V-Ausgang zur Verfügung. Ein integriertes LED-Display liefert präzise Informationen zum aktuellen Ladestand und zur Leistungsaufnahme. Außerdem sorgt eine eingebaute LED-Leuchte für Licht im Dunkeln – perfekt für den Outdoor-Einsatz, Stromausfälle oder den Vanlife-Alltag.