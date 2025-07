Amazfit Bip 6: Neue großformatige 46 mm-Smartwatch im Einstiegs-Segment

An meinem Handgelenk kommt schon seit Jahren die Apple Watch, seit etwa einem halben Jahr die aktuelle Series 10, zum Einsatz – und die Apple-Smartwatch möchte ich nicht mehr missen. Mit einem Preis über 400 Euro ist das Modell allerdings auch kein wirkliches Schnäppchen. Wer plant, sich eine intelligente Uhr für das Handgelenk zuzulegen, aber erst einmal ein günstigeres Exemplar zum Ausprobieren bevorzugt, kann sich seit kurzem die neue Amazfit Bip 6 genauer ansehen, die derzeit sogar mit einem rabattierten Preis auf sich aufmerksam macht.

Am 31. März 2025 hat Amazfit die Amazfit Bip 6 offiziell vorgestellt. Die neue Smartwatch kommt eineinhalb Jahre nach der fünften Auflage der Bip-Serie auf den Markt. „Amazfit hat die Zeit genutzt, um viele revolutionäre Veränderungen in der Wearable-Technologie jetzt für weniger als 80 Euro verfügbar zu machen. Denn nur so viel kostet die Amazfit Bip 6“, berichtet der Hersteller zur Neuerscheinung.

AMOLED-Display mit maximal 2.000 nits Helligkeit

Zu einer der Kernfunktionen der Amazfit Bip 6 gehört ein AMOLED-Display mit einer Diagonale von 1,97 Zoll, einer Auflösung von 390 x 450 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 2.000 nits. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und faserverstärktem Polymer. Der Vorgänger, die Amazfit Bip 5, setzte noch auf ein LCD-Display und eine maximale Helligkeit von 600 nits.

Die Amazfit Bip 6 verfügt darüber hinaus über einen biometrischen Sensor der neuesten Generation des Herstellers, den BioTracker 6.0 (5PD + 2LED). Überwacht und analysiert werden unter anderem Schlaf, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV) und den Grad der körperlichen und geistigen Ermüdung (Readiness Score). Eine solch umfassende Messung ermöglicht nicht nur eine genauere Überwachung der Regenerationsprozesse, sondern auch intelligente Trainings auf der Basis präziser Messung und Steuerung der Herzfrequenzzonen.

Für ein optimales Training im Alltag unterstützt die Amazfit Bip 6 über 140 Sportarten, darunter HYROX, Jogging und Fitnessübungen. Zu ausgewählten Sportarten gibt es zudem personalisierte Trainingspläne, einen KI-Trainer, detaillierte Berichte zu aktivierten Muskeln und kostenlose Offline-Karten, die sich manuell auf das Gerät herunterladen lassen.

Auch an der Effizienz wurde bei der Amazfit Bip 6 gearbeitet: Die neue Einsteiger-Smartwatch des bekannten Herstellers hält jetzt bis zu 14 Tage mit einer einzigen Akkuladung durch, mit eingeschaltetem GPS sind es noch durchgängig bis zu 32 Stunden. Zum Vergleich: Bei der Amazfit Bip 5 lag die maximale Akkulaufzeit bei zehn Tagen.

Das neue Smartwatch-Modell bietet weiterhin viele Funktionen, die den Komfort im Alltag erhöhen. Diese reichen von Zepp Flow, welche die Sprachsteuerung der Uhr gestattet, ohne dass spezielle Befehle verwendet werden müssen, Telefonanrufe in Verbindung mit dem Smartphone, SOS-Anrufe (nur für Android-Systeme), SMS-Benachrichtigungen und Informationen aus sozialen Medien.

Über 400 Zifferblätter und 200 Mini-Apps verfügbar

Auch die Individualisierung wurde weiter vorangetrieben. Die Amazfit Bip 6 hat nochmals ordentlich zugelegt und bietet nun über 400 Zifferblätter und 200 Mini-Apps. Bot die Bip 5 noch 70 Watchfaces und 70 Mini-Apps, haben Nutzer und Nutzerinnen nun eine weitaus größere Auswahl und können so die Smartwatch nach ihrem persönliche Lifestyle und Geschmack individuell gestalten – ob mit dem gleichen Look oder immer wieder neuen Watchfaces für verschiedene Stimmungen und Anlässe.

„Die Amazfit Bip 6 richtet sich gezielt an Menschen, die Sport vor allem zum Vergnügen treiben, und weniger, um neue persönliche Rekorde zu brechen. Wichtig sind ihnen Wohlbefinden, Gesundheit und ein smarter Alltag. Daher ist die Amazfit Bip 6, die auf dem neusten Betriebssystem Zepp OS 4.5 läuft, gezielt so konzipiert, dass sie ihre Träger und Trägerinnen von morgens bis abends begleitet: ausgestattet mit Funktionen, die das tägliche Leben erleichtern.“

Auch handelsübliche Armbänder passen

So heißt es von Amazfit zur Neuerscheinung. Mit der Bip 6 ist es nun auch möglich, Familienfotos als Zifferblatt einrichten zu können. Das Modell bietet die Möglichkeit, anhand eigener Fotos individuelle Zifferblätter einzurichten. So lachen den Usern ihre Liebsten zu jeder Zeit entgegen, wenn sie auf die Uhr schauen. Darüber hinaus hält der Hersteller nicht nur eine große Auswahl an Armbändern bereit, es passen auch alle handelsüblichen Armbänder mit einer Breite von 20 mm.

Die Amazfit Bip 6 verfügt über eine Displaygröße von 46 mm und eignet sich daher vor allem für Personen, die einen größeren Bildschirm am Handgelenk bevorzugen oder vergleichsweise große Handgelenks-Umfänge aufweisen. Bei Amazon gibt es derzeit die klassische schwarze Farbvariante der Amazfit Bip 6 mit einem Rabatt von 13 Prozent zum Preis von 69,99 Euro zu kaufen, die restlichen vier Varianten Stein, Rot, Rosa und Holzkohle sind zu Preisen zwischen 75,46 und 79,99 Euro zu haben.