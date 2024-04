Roblox Studio: Erstellung virtueller 3D-Spiele jetzt auch auf Deutsch

Roblox (App Store-Link), eine globale immersive Plattform mit mehr als 71,5 Millionen täglich aktiven Nutzern und Nutzerinnen, bietet das hauseigene kostenlose Entwicklungs­-Tool, Roblox Studio, nun auch für Creator in deutscher Sprache an. Roblox Studio ist ein Werkzeug, das weltweit von Kreativen genutzt wird: Es ermöglicht die Erstellung immersiver 3D-Spiele und Experiences auf der Plattform und wird sowohl von Coding-Anfängern, Hobbyentwickelnden bis hin zu professionellen Studios genutzt.

Roblox Studio ist kostenlos zugänglich und bietet ein umfassendes 3D-Tool-Set, darunter eine Physik-Engine, robuste Datenspeicherung und moderne KI-Werkzeuge, um komplexe Entwicklungs­aufgaben schneller und einfacher zu gestalten. Die Infrastruktur ermöglicht automatisches, synchrones Gameplay in Echtzeit. Creator können ihre Experiences mit einem Klick auf allen wichtigen Plattformen – von Mobilgeräten über Konsolen (PlayStation, Xbox) bis hin zu Desktops und VR (Meta Quest) – in mehreren Sprachen veröffentlichen.

Automatische Übersetzungen für mehr Reichweite

Ab sofort können Entwickelnde von deutschsprachigen Roblox Experiences automatische Übersetzungen für ihre Kreationen aktivieren. Das ermöglicht es ihnen, ihre Erlebnisse auf Deutsch zu kreieren und zu teilen, wobei die Inhalte automatisch in 15 weitere von Roblox unterstützte Sprachen übersetzt werden. Dies vereinfacht deutschen Kreativen den Zugang zu einem globalen Publikum für ihre Kreationen.

Die heutige Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund neuer Unternehmenszahlen, die einen Anstieg der täglich aktiven Roblox-User in Europa um 20 Prozent im vierten Quartal 2023 zeigen. Dies macht Europa zur größten Region für Roblox-Fans – sogar vor den USA und Kanada. In Deutschland sind die täglich aktiven User auf Roblox in den letzten vier vollen Jahren (2020 – 2023) um insgesamt 400 Prozent gestiegen. Deutschland gehört zu den zehn Ländern weltweit mit den meisten aktiven Roblox-Entwickelnden, die Roblox Studio nutzen, und zu den drei führenden in der EU.

Mehr kreative Möglichkeiten auf dem Marketplace

Mit dem ansteigenden Beliebtheit von Roblox stellt das Roblox-Team Kreativen nun auch eine Möglichkeit zur Verfügung, im Marketplace kreativ zu werden und Geld zu verdienen. Denn in Roblox Studio können nicht nur Spiele und Experiences geschaffen werden, sondern auch eigene 3D-Avatar-Objekte, Kleidung und Accessoires.

Nun bekommen mehr Community-Mitglieder und -Mitgliederinnen die Option, 3D-Avatar-Objekte im Marktplatz zu veröffentlichen. „Hierfür werden neue Berechtigungsanforderungen eingeführt, die den deutschen Entwicklern eine neue Verdienstmöglichkeit und den Benutzern mehr Auswahl bei den zu kaufenden Artikeln bieten“, heißt es von Roblox.

Auf dem Roblox Marketplace finden und kaufen User benutzergenerierte Kleidung, Accessoires und Gegenstände, um ihre Avatare auf der Plattform zu individualisieren. Zuvor war die Anzahl der Creator, die Artikel im Marketplace verkaufen konnten, auf UGC-Programmmitglieder beschränkt. Nun können ID-verifizierte Creator, die Robux Premium 1000 oder 2200 haben und konsequent die Community-Standards und Marktplatzrichtlinien von Roblox einhalten, Artikel im Marketplace hochladen, veröffentlichen und verkaufen. Weitere Infos zu den Marketplace-Änderungen gibt es auch im Blog von Roblox.

Fotos: Roblox.