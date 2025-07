Navimow i105E: Mähroboter für bis zu 500 Quadratmeter nur 699 Euro

In seiner Preisklasse und für Gärten mit einer Fläche von bis zu 500 Quadratmetern zählt der Navimow i105E von Segway Navimow zu den absoluten Empfehlungen. Nachdem es Anfang des Monats schon ein Bundle mit dem nicht unbedingt notwendigen 4G-Modul gab, liefert Amazon am Prime Day einen absoluten Kracher-Preis.

Den Navimow i105 gibt es jetzt mit dem größten Rabatt aller Zeiten. Der eigentlich 989 Euro teure Mähroboter wird am Prime Day für sensationelle 699 Euro (Amazon-Link) verkauft. Das entspricht einem Preisnachlass von 28 Prozent.

Die wichtigsten Fakten zum Navimow i105

Der Mähroboter kommt wie erwähnt mit Flächen von bis zu 500 Quadratmetern klar. Damit dürfte er einen Großteil der deutschen Gärten beackern können, beispielsweise bis zu einer Größe von 12,5 x 40 Metern.

Das schafft der Navimow i105 übrigens ohne Draht, was die Einrichtung zum Kinderspiel macht. Er navigiert mit Hilfe einer kleinen GPS-Antenne, die in der Nähe der Ladestation aufgestellt wird. Falls ihr einen größeren Garten habt als ich, könnt ihr den Mähroboter individuell programmieren und beispielsweise verschiedene Zonen an unterschiedlichen Tagen oder Uhrzeiten mähen lassen. Der Start kann dabei vollautomatisch oder auf Wunsch auch per App oder Sprachassistent erfolgen.

Der Mähroboter wird kontinuierlich weiterentwickelt

Seit seinem Verkaufsstart wird der Navimow i kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem Frühjahrs-Update 2025 erhielt er unter anderem eine neue „Weather Adaptive“-Funktion, die den Mähvorgang automatisch an Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder Hitze anpasst. Eine verbesserte Traktionskontrolle sorgt für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund, während die neue Kantenmähfunktion ein präzises Arbeiten entlang von Sperrzonen ermöglicht.

Über die kreative „Zeichnung“-Funktion lassen sich kurze Nachrichten, kleine Bilder oder Designs in den Rasen mähen. Auch die Sicherheitsfunktionen wurden erweitert – unter anderem durch verbesserten Diebstahlschutz und eine neue Kindersicherung.

Ganz klar: Für nur 699 Euro bekommt ihr derzeit keinen besseren Mähroboter, wenn euer Garten nicht größer als 500 Quadratmeter ist.