Standard-Sprache in der Apple TV App auf dem iPhone einstellen

Wenn ich mir etwas auf Apple TV+ ansehe, dann ja zumeist auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer. Dort habe ich in der vergangenen Woche mit Murderbot angefangen, einem Apple Original mit Alexander Skarsgård in der Hauptrolle. Lockere Science-Fiction mit einem wenig schwarzem Humor. Prädikat: Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.

Jedenfalls war es so spannend, dass ich auf dem iPhone weiter sehen wollte. Mit der Apple TV App ist das ja wirklich kein Problem. Allerdings ist mir eine nervige Sache aufgefallen, die ich so vom Apple TV nicht kenne: Jede neue Folge wird mit dem englischen Originalton und nicht auf Deutsch abgespielt. Ich musste den Ton immer wieder auf Deutsch stellen, aber die App hat sich diese Einstellung nicht gemerkt.

Die Option verbirgt sich in den iOS-Einstellungen

In der Apple TV App selbst gibt es auf dem iPhone kaum Einstellungen, man kann lediglich die automatische Wiedergabe anpassen. Wenn Filme und Sendungen immer in einer bestimmten Sprache abgespielt werden sollen, führt der Umweg über die Systemeinstellungen von iPhone und iPad.

Hier sucht ihr im Bereich „Apps“ nach „TV“ und findet dort zahlreiche Optionen. Unter anderem könnt ihr Streaming und Downloads im mobilen Netz deaktivieren oder die Qualität einstellen. Und dann gibt es im Bereich Audio auch noch die Option „Audiosprache“, die bei mir auf „Automatisch“ stand. Hier könnt ihr eure gewünschte Sprache fest auswählen, also zum Beispiel Deutsch.

Und siehe da: Die nächste Folge Murderbot wurde in der Apple TV App dann auch direkt auf Deutsch abgespielt. Danke an dieser Stelle noch einmal an meine Kollegin Mel, die Murderbot empfohlen hat. Vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp rund um Apple TV+? Welche Serie oder welchen Film sollte man sich unbedingt ansehen, was darf man nicht verpassen?