Packed!?: Kleines Puzzle-Spiel fürs iPhone im Test

Heute habe ich mir für euch das iPhone-Puzzlespiel „Packed!?“ (App-Store-Link) aus dem Hause Shortbread Games angeschaut. In dem minimalistisch gehaltenen Spiel gilt es, ein kleines Paket durch das Verschieben von Hindernisse an sein Ziel zu befördern. Je schneller und mit je weniger Zügen ihr das schafft, desto höher eure Punktzahl. Packed!? lässt sich kostenlos anspielen. Die Vollversion gibt es für 2,99 Euro per In-App-Kauf.

Packed!? ist eines dieser Puzzlespiele, die am Anfang so trivial sind, dass man sich fragt, warum man das Spiel überhaupt spielen soll – und dann im Verlauf an Komplexität zunehmen, sodass sich das schnelle Durchklicken der ersten Level doch noch gelohnt hat.

Eure Aufgabe im Spiel ist es, in möglichst wenig Zügen und in möglichst kurzer Zeit ein kleines Paket durch immer wieder neue Parcours ans Ziel zu befördern. Die Grafik ist dabei angenehm simpel gehalten und die Puzzle werden, wie erwähnt, im Spielverlauf komplexer. Der Soundtrack aus chilligen Low-Fi-Beats passt sehr gut zum Puzzle und stört überhaupt nicht beim Meistern der einzelnen Level. Wem Sound und Soundtrack nicht gefallen, kann diese aber auch ganz einfach über das Menü ausschalten.

Einzig die Steuerung ist meiner Meinung nach etwas hakelig. Um vorwärts zu kommen, muss man die Spielfigur feldweise vorschieben. Das funktioniert zwar, doch beim Testen ist es mir mehrfach passiert, dass die Figur direkt mehrere Felder vorgeschoben wurde, auch wenn ich nur ganz vorsichtig über das Display gewischt habe. Das ist insofern ärgerlich, als dass dann auch Hindernisse teilweise an die falsche Stelle verschoben werden, was dann einen Neustart des Levels erforderlich macht. Hier könnten die Entwickler noch einmal nachbessern. Abgesehen davon bietet Packed!? aber kurzweiligen Spielspaß und – im Spielverlauf – kniffelige Puzzle.

Vollversion für 2,99 Euro laden

Packed!? könnt ihr kostenlos im App Store laden und anspielen. Die Vollversion bekommt ihr für 2,99 Euro. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone, auf dem mindestens iOS 13.0 läuft. Da das Spiel ausschließlich über Icons und Visualisierungen kommuniziert bzw. zu bedienen ist, dürfte es nicht stören, dass es keine dazugehörige deutsche Lokalisierung gibt.

Wer gerne zwischendurch das ein oder andere kurzweilige Puzzle löst, wird mit Packed!? sicher Freude haben.