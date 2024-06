Vision Pro: Apple veröffentlicht zwei Apple-Arcade-Hits für die Vision Pro

Ab dem 28. Juni ist die Apple Vision Pro ja auch hierzulande verfügbar. Schon jetzt hat Apple das Spiele-Angebot der Vision Pro um einen Apple-Arcade-Klassiker erweitert: Warped Kart Racers ist ab sofort für das Mixed Reality Headset verfügbar. Ab dem 3. Juli soll dann außerdem der Cityscapes: Sim Builder dazukommen.

Spatial-Spiele auf der Apple Vision Pro sollen den Spielerinnen und Spielern ein völlig neue Spielerlebnis liefern, indem das Digitale mit dem Physischen verschmolzen wird. In Warped Kart Racers, das jetzt auch für die Vision Pro veröffentlicht wurde, sieht diese Verschmelzung so aus, dass Spielerinnen und Spieler die Steuerung der Racing Karts mit den Händen übernehmen. In dem Apple-Arcade-Klassiker schlüpfen die Spielenden in die Rolle der Charaktere aus den Fernsehserien American Dad, Family Guy, King of the Hill oder Solar Opposites und treten dann in Kart-Rennen in Einzel- oder Mehrspieler-Rennen an.

Am 3. Juli wird das Angebot für die Vision Pro noch um Cityscapes: Sim Builder ergänzt. In dem Spiel, das Apple Arcade Game of the Year und Apple Design Award Finalist geworden ist, gilt es, eine Stadt in der Rolle des Bürgermeisters zu verwalten. In der Vision-Pro-Version des Spiels können die Spielenden in Vogelperspektive auf ihre Stadt blicken und so die Ereignisse besser im Blick behalten, um somit sinnvolle Entscheidungen für die Stadt zu treffen.

Aktuell etwas mehr als ein Dutzend Arcade-Titel für die Vision Pro

Bisher sind mehr als ein Dutzend Apple-Arcade-Titel für die Vision Pro verfügbar, darunter Game Room, WHAT THE GOLF?, Super Fruit Ninja, Where Cards Fall, Crossy Road Castle und Solitaire Stories.

Auch iPhone- und iPad-Spiele können auf der Vision Pro gespielt werden. So haben Apple-Arcade-Abonnenten Zugriff auf mehr als 250 Titel insgesamt, die ohne Werbung oder In-App-Käufe gespielt werden können.

Updates beliebter Titel

Apple hat außerdem zwei Vision-Pro-Titeln ein Update beschert und neue Inhalte hinzugefügt:

Gibbon: Beyond the Trees: Die Spieler begeben sich auf ein wunderschönes, herzergreifendes Abenteuer, als eine Gibbon-Familie sich in einer gefährlichen Welt verirrt. Das Update fügt den Spielmodus „Befreiung“, die Unterstützung von Game Controllern und tägliche Läufe hinzu, um sich mit Freunden in den Game Center-Ranglisten zu messen. Bloons TD 6+: Das beliebte Tower-Defense-Spiel erhält einen neuen Helden, Rosalia, der mit Lasern, Granaten und einem Jetpack bewaffnet ist. Außerdem können die Spieler Dr. Monkey in einer neuen Quest helfen und in einem neuen Event namens Boss Rush gegen mehrere Bosse auf einer Reihe von Inseln antreten, die große Spielerbelohnungen bieten.

Das Apple-Arcade-Abo bekommt ihr für monatlich 6,99 Euro. Im Apple-One-Abo ist der Service ebenfalls enthalten.