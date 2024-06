Apple Vision Pro kostet 3.999 Euro, Vorbestellungen ab dem 28. Juni

Apple hat heute nicht nur die Neurungen in visionOS 2 ankündiget, sondern auch bekanntgegeben, dass die Datenbrille in weiteren Ländern startet. Während die Apple Vision Pro in Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur am 28. Juni in den Verkauf geht, können wir uns hierzulande auf einen Start am 12. Juli freuen.

Apple Vision Pro kostet mindestens 3.999 Euro

In der offiziellen Pressemitteilung hat Apple endlich den Euro-Preis verraten und deutsche Kunden und Kundinnen müssen tief in die Tasche greifen. Apple Vision Pro ist ab 3.999 Euro erhältlich, wobei es im Basis-Modell nur 256 GB Speicherplatz gibt. Die Variante mit 512 GB liegt bei 4.249 Euro Euro und mit 1 TB Speicherplatz muss man 4.499 Euro bezahlen.

Nutzer und Nutzerinnen, die eine Sehkorrektur benötigen, können sich für ZEISS-Linsen aussprechen. Readers werden für 115 Euro und ZEISS Optical Inserts — Prescription für 169 Euro angeboten. Als zusätzliches Zubehör könnt ihr das Apple Vision Pro Travel Case für 219 Euro erwerben, AppleCare+ für Apple Vision Pro kostet 549 Euro.

„Die Begeisterung für die Apple Vision Pro ist außergewöhnlich, und wir freuen uns, mehr Kund:innen auf der ganzen Welt die Magie von räumlichem Computing näherzubringen“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir können es kaum erwarten, mehr Menschen zu zeigen, wie das Unmögliche möglich wird – mit einer unbegrenzten Leinwand für Apps beim Arbeiten und Zusammenarbeiten, beim dreidimensionalen Erleben kostbarer Erinnerungen, beim Anschauen von Serien und Filmen in einem einzigartigen persönlichen Kino oder bei völlig neuen räumlichen Erfahrungen, die weit über das Vorstellbare hinausgehen.“

Apple Vision Pro am 28. Juni vorbestellen

Wer Apple Vision Pro direkt zum Verkaufsstart am 12. Juli in den Händen halten möchte, kann am 28. Juni ab 14 Uhr eine Vorbestellung bei Apple aufgeben.