Neuer Wandschalter mit Matter over Thread und Holzoptik gestartet

Im März 2025 haben wir euch einen smarten Schalter im klassischen Design von Jung vorgestellt. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, arbeitet im Inneren das Insta Push Button Module, das ich euch bereits kurz nach der Matter-Zertifizierung im vergangenen Jahr vorstellen konnte. Genau dieses Modul, das leider nicht einzeln im Handel verfügbar ist, kommt nun bei einem weiteren Produkt zum Einsatz.

Die Smattex GmbH hat den Matter-Schalter in einen edlen aussehenden Wandschalter mit vier Tasten aus Holz eingebaut. Für 79 Euro (Amazon-Link) könnt ihr euch zwischen den vier verschiedenen Farben Ahorn, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum entscheiden. Es handelt sich um echtes Holz, das für bessere Widerstandskraft lackiert wurde, damit die Schalter einfach feucht abgewischt werden können.

Die Kopplung mit dem Smart Home erfolgt per Matter over Thread, es ist demnach ein Thread Border Router erforderlich. Danach stehen in der von euch verwendeten App, beispielsweise Apple Home, für jede der vier Tasten drei Funktionen zur Verfügung: Kurzer Druck, langer Druck oder doppelter Druck. So könnt ihr Geräte ein- und ausschalten oder Szenen aktivieren.

Flexible Montage und mindestens drei Jahre Batterielaufzeit

Für die Montage des smarten Schalters wird eine universelle Wandhalterung mitgeliefert. „Diese kann entweder bündig auf eine bestehende Unterputzdose montiert werden, um die Verdrahtung darin zu kaschieren. Oder man klebt oder schraubt die Wandhalterung an eine beliebige Stelle im Haus oder Garten“, lässt uns der Hersteller wissen.

Die Stromversorgung wird mit einer einfachen Knopfzelle sichergestellt, so dass keine feste Verkabelung erforderlich ist. Dank des sparsamen Thread-Funks soll die Laufzeit bis zum ersten Batterietausch bei drei bis sechs Jahren liegen. Das ist definitiv ein ordentlicher Wert.

Im Handel gibt es derzeit leider nur sehr wenige Smart Home Schalter, die sich direkt per Thread mit Matter verbinden lassen. Da ist dieser Wandschalter von Smattex mit dem Insta Push Button Module definitiv eine willkommene Neuerscheinung. Streiten kann man sich über das Design, die Holzoptik passt beispielsweise so gar nicht in mein Zuhause. Aber vielleicht sieht es bei euch ja schon wieder ganz anders aus? Auf der Hersteller-Seite kann man den Schalter sogar mit eigenen Icons und Beschriftungen ganz nach seinen persönlichen Wünschen anfertigen lassen.

smattex smarter Wandtaster Lichtschalter Wandschalter. Automatisierung Steuerung per... Lackierte Edelholztasten: Eiche, Ahorn, Kirschbaum und Nussbaum, mit widerstandsfähiger, feucht abwischbarer Oberfläche.

Matter over Thread: Push-Button-Modul von Insta mit vier Tasten und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.

Fotos: Smattex