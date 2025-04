BOOX Go 7-Serie: Zwei neue kompakte eBook-Reader vorgestellt

Das Unternehmen BOOX bietet seit Jahren ein umfassendes Portfolio an eBook-Readern und eNotes für den privaten und beruflichen Alltag. Mit der neuen BOOX Go 7-Reihe wird das eigene Sortiment nun um zwei weitere eBook-Reader-Modelle erweitert: Sie umfasst den Go 7 sowie den Go Color 7 (Gen II).

Sowohl der BOOX Go 7 als auch der BOOX Go Color 7 (Gen II) basieren auf einem Android-System und verfügen über eine Schreibfunktion für immersives Lesen und sofortige Ideenerfassung. „Beide Modelle behalten die 7-Zoll-Größe des Go Color 7 (Gen I) bei und übernehmen die schlanke und minimalistische Designphilosophie der Go-Serie, die auf Einfachheit und Tragbarkeit setzt“, erklärt dazu auch das Team von BOOX.

Weiche Farben beim BOOX Go Color 7

Der Go Color 7 (Gen II) verfügt über ein E-Ink Kaleido 3-Display, das für seine naturgetreue Farbdarstellung bekannt ist und weiche Farbtöne mit 150 PPI und gestochen scharfe Schwarz-Weiß-Inhalte mit 300 PPI wiedergibt. Damit ist der eBook-Reader ideal für Comic-Fans und Personen, die gerne visuell anspruchsvolle Inhalte lesen.

Der BOOX Go 7 hingegen verfügt über ein Carta 1300 Monochrom-Display mit einer Auflösung von 300 PPI, das den Text gestochen scharf wie auf herkömmlichem Papier darstellt. Beide Modelle sind mit einem augenfreundlichen Display samt anpassbarer Beleuchtung ausgestattet, die ein komfortables Lesen bei allen Lichtverhältnissen ermöglicht.

Optionaler Stift macht die Reader zu Notizbüchern

Zum ersten Mal in der 7 Zoll-eBook-Reader-Reihe von BOOX verfügen beide Modelle über eine Handschriftfunktion. Mit dem optionalen BOOX InkSense-Stift, der separat erworben werden kann, lassen sich mühelos Gedanken notieren, Text markieren und Bücher beschreiben. Dies ermöglicht ein dynamisches Erlebnis über das Lesen hinaus, sei es beim Verwalten einer Einkaufsliste, beim Skizzieren einer Reiseroute oder beim Festhalten von plötzlichen Eingebungen in der Notizen-App. Auf diese Weise kann man auch unterwegs organisiert bleiben.

Sowohl der Go 7 als auch der Go Color 7 (Gen II) laufen unter Android 13 und bieten Zugang zum Google Play Store, so dass sich eigene Lieblings-Apps zum Lesen, für Podcasts oder für Freizeitaktivitäten installieren lassen. Mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher – zudem erweiterbar über microSD-Karten – sind die Geräte für den Umgang mit einer Vielzahl von Apps und Dokumenten ausgelegt.

Leicht, kompakt und einfach zu bedienen

Mit einem Gewicht von nur 195 Gramm sind beide Modelle kompakt und leicht und lassen sich dank breiter Ränder und neuer ergonomischer Blättertasten bequem mit einer Hand bedienen. Die papierähnliche, strukturierte Rückseite sorgt für einen sicheren Griff bei gleichzeitig schlanker Ästhetik. Der Go 7 ist in zwei Farben erhältlich, in Schwarz und Weiß, während der Go Color 7 (Gen II) in Schwarz mit einem Touch von Marineblau erhältlich ist. Beide Modelle verfügen über ein wasserabweisendes Design zum Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und leichtem Regen.

Preise und Verfügbarkeiten der Go-Serie

Der BOOX Go 7 ist bereits ab heute in beiden Farben im offiziellen BOOX-Webshop erhältlich, während der BOOX Go Color 7 (Gen II) erst in Kürze auf den Markt kommen wird. Der Go 7 wird für 249,99 Euro angeboten, der Go Color 7 (Gen II) wird zu einem Preis von 279,99 Euro zu bekommen sein. Als Zubehör ist der optionale InkSense-Stift für 45,99 Euro im Onlineshop erhältlich.