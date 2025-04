Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem ziemlich coolen Leuchtstreifen

Wir biegen in wenigen Minuten schnurstracks in Richtung Wochenende ab und eine Sache darf dabei natürlich nicht fehlen: Unser wöchentliches Gewinnspiel. Heute haben wir mal wieder einen richtig coolen Gewinn im Wert von 99,99 Euro für euch – den Govee COB Strip Light Pro.

Der drei Meter lange Leuchtstreifen verfügt über 3.780 LEDs und eignet sich mit seiner Helligkeit von bis zu 1.350 Lumen perfekt als Stimmungslicht – immerhin kann er fast unendlich viele Farben gleichzeitig anzeigen und damit eine perfekte Stimmung erschaffen. Und falls euch die 300 Zentimeter zu lang sind, könnt ihr den Govee COB Strip Light Pro einfach an den gekennzeichneten Stellen kürzen.

Die Steuerung des Leuchtstreifens erfolgt über die Govee-App. Hier könnt ihr zahlreiche Szenen und effektvolle Animationen auswählen. Ebenso gibt es einen Musik-Sync, mit dem euer Wohnzimmer zum Leben erweckt. Alternativ könnt ihr den Govee COB Strip Light Pro auch per Amazon Alexa oder Google Home steuern, eine Verbindung zu Apple Home wird einfach per Matter over WiFi hergestellt.

Ein Highlight ist aus meiner Sicht das Design des Leuchtstreifens. Govee hat die LEDs so eng beieinander platziert und eine weiche Silikonhülle gewählt, so dass keine einzelnen Lichtpunkte zu erkennen sind. Das gibt euch noch mehr Möglichkeiten bei der Platzierung des Govee COB Strip Light Pro.

Govee COB Strip Light Pro 3m, Smart LED Streifen RGBIC mit Warmweiß, 3780 LEDs... COB-Technologie der Nächsten Generation: Govee COB LED Strip 3M 48W werden mit integrierter Verpackungstechnologie, 1260 LEDs/m gefertigt und...

Makellos und streuend: Govee COB LED Strip, umhüllt von einer weichen Silikonhülle, 180 grad abstrahlwinkel, für kontinuierliche und makellose...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wie immer könnt ihr ganz unkompliziert per E-Mail am Gewinnspiel teilnehmen. Sendet einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff die folgende Frage:

Was war mein erstes Apple-Produkt?

Eine knifflige Frage, bei der ich gespannt bin, ob jemand die richtige Antwort errät. Einen Tipp möchte ich euch aber mit auf den Weg geben: Das Ding war ziemlich klein. Wer von euch kommt auf die richtige Lösung? Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir wie immer in unserem News-Ticker bekannt.