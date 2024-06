WWDC 2024: Das bietet visionOS 2 für die Apple Vision Pro

Apple hat bei der WWDC 2024-Keynote erwartungsgemäß erste Vorschauen auf die neuesten Software-Versionen für die eigene Hardware vorgestellt. Als erstes hat man sich um visionOS, das Betriebssystem des Apple Vision Pro-Headsets, gekümmert.

In Kürze soll das erste größere Update, visionOS 2, erscheinen. visionOS 2 ermöglicht im Fotos-Bereich unter anderem die räumliche Darstellung von Fotos durch „fortschrittliches maschinelles Lernen“. Zudem gibt es SharePlay in der Fotos-App mit räumlichen Personas. Mit visionOS 2 kann man außerdem durch einfaches Antippen zum Startbildschirm navigieren, und man kann die Hand umdrehen, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

Später in diesem Jahr soll es auch eine höhere Bildschirmauflösung und -größe für das virtuelle Mac-Display geben, einschließlich eines großen Breitbildschirms. Die neue Software erweitert den Reisemodus zudem um die Unterstützung von Zügen.

Apple berichtet zudem, dass es visionOS 2 Entwicklern und Entwicklerinnen in Zukunft leichter macht, Apps zu erstellen: Es gibt unter anderem erweiterte volumetrische APIs, die zwei Apps gleichzeitig ermöglichen, und ein TabletopKit für Spiele sowie neue APIs für Unternehmen.

Neue räumliche Inhalte lassen sich mit den neuen räumlichen Videofunktionen für Profis leichter erstellen. Spatial-Videos können in FCP bearbeitet und in der neuen Vimeo-App für visionOS angesehen werden.

Apple Immersive Video – das 180-Grad-8K-Format – bekommt neue Partner. BlackMagic Design hat einen neuen Workflow mit seinen Kameras, DaVinci Resolve und Apple Compressor entwickelt. Red Bull arbeitet an einer Sportserie in Immersive, und auch Apple hat neue Skripte im Programm.

Von Applaus begleitet wurde die Ankündigung, dass das Apple Vision Pro auch in acht neuen Ländern veröffentlicht wird: China, Japan und Singapur am 28. Juni, und ab dem 12. Juli auch in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Wann das neue visionOS 2 erscheint, wurde bisher noch nicht kommuniziert.