iOS 18: TestFlight-App erstrahlt in neuem Gewand

Von der Apple-App TestFlight werden die meisten von euch sicherlich schon gehört haben. Mit der Apple-Plattform wird es Entwickelnden ermöglicht, ihre Beta-Apps an User außerhalb des App Stores zu verteilen. Nach den Ankündigungen der WWDC 2024 in dieser Woche, die iOS 18 und macOS 15 Sequoia beinhalten, hat Apple auch weniger medienwirksam ein großes Update für TestFlight angekündigt, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

In der WWDC 2024-Session zu den Neuerungen von App Store Connect – der Plattform für die Verteilung von Apps im App Store – zeigte Apple eine Vorschau darauf, wie die neue Version von TestFlight aussehen wird. Die App wurde umgestaltet, um die Nutzung zu erleichtern, und weist einige Ähnlichkeiten zum App Store auf.

Zum Beispiel sehen die Tester und Testerinnen jetzt Beschreibungen und Screenshots für Beta-Apps. Dies soll ihnen helfen, die zu testende Anwendung besser zu verstehen. Derzeit zeigt TestFlight nur die Hinweise der Entwickelnden zu den zu testenden Apps an. Aber es gibt noch mehr neue Funktionen in TestFlight, darunter Tester-Kriterien, um die Zielgruppe einer Beta-App zu filtern.

Tester-Kriterien für private und öffentliche Tests festlegen

Mit Tester-Kriterien können Entwickelnde ihre Beta-Apps auf bestimmte Geräte und iOS-Versionen verteilen, um bestimmte Verhaltensweisen zu testen. Es können mehrere Kriterien festgelegt werden, die sowohl für private Einladungen als auch für öffentliche TestFlight-Links gelten.

Es gibt keine Details darüber, wann genau das neue TestFlight für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird. iOS 18 befindet sich derzeit in der Betaphase und soll in diesem Herbst veröffentlicht werden. Es besteht also eine Chance, dass Apple das neue TestFlight etwa zur gleichen Zeit veröffentlichen wird.

Neben dem TestFlight-Update hat Apple auch App Store Connect und Apple Search Ads um einige neue Funktionen erweitert, die Entwickelnden helfen, ihre Apps zu bewerben – darunter automatisch generierte Stories, die auf Instagram oder anderen Plattformen geteilt werden können. Die vollständige, rund 20 Minuten lange Session mit allen Neuigkeiten zu App Store Connect lässt sich auf der Apple Developer-Website ansehen.