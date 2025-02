Einkaufsliste „HNGRY“ wird zum 31. März 2025 eingestellt

Die HNGRY-App stellt ihren Dienst zum 31. März 2025 ein und ist ab diesem Datum nicht mehr nutzbar. Genaue Gründe nennen die Macher nicht, sie sprechen lediglich davon, dass man sich auf eine „andere Strategie konzertieren“ möchte. Bis zum entsprechenden Stichtag lässt sich HNGRY weiter nutzen, danach werden aber alle Dienste eingestellt. Stellt also sicher, dass ihr bis dahin eure Listen in eine andere App übertragen habt.

Insofern ihr die smarte Kühlschrankkamera HNGRYnsite im Einsatz habt, könnt ihr euch den vollen Kaufpreis rückerstatten lassen. Diese funktioniert nämlich nur zusammen mit der App, die es ja bald nicht mehr gibt. Die Kamera könnt ihr selbst kostenlos bei einer örtlichen Recycling- oder Wertstoffsammelstelle abgeben, optional kann man die Kamera auch zurücksenden, damit der Hersteller die fachgerechte Entsorgung übernimmt. Alle FAQs zur Abschaltung könnt ihr hier nachlesen.

pon als kostenlose Alternative nutzen

Wenn ihr eine alternative Einkaufsliste sucht, werft einen Blick auf pon (App Store-Link). Die App für iPhone, iPad und Apple Watch wird kostenlos angeboten und regelmäßig gepflegt. Registriert man sich, lassen sich Listen auch gemeinsam nutzen und bearbeiten. Ebenso verfügbar sind automatische Benachrichtigungen an Listenteilnehmer, ortsbasierte Erinnerungen, mehrere Einkaufslisten sowie ein Barcode Scanner. Wer eine kostenlose, modern und funktionale Einkaufsliste sucht, und kein Geld ausgeben will, ist bei pon an der richtigen Adresse.