Apple Intelligence auf Deutsch: Apple kündigt iOS 18.4 für Anfang April an

Es ist offiziell bekannt, dass Apple Intelligence im April nach Deutschland kommt. Nachdem Apple das iPhone 16e vorgestellt hat, wurden zahlreiche Webseiten überarbeitet, darunter auch die Info-Seiten zu iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. In einigen Fußnoten hat Apple nun den Veröffentlichungszeitraum für iOS 18.4 konkretisiert.

Info-Seite über Apple Intelligence jetzt auf Deutsch (zur Webseite)

Während es zuvor nur hieß, dass das Update „im April“ erscheint, gibt Apple jetzt an, dass der Rollout „Anfang April“ erfolgen wird. Mit iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 wird Apple Intelligence mit all seinen Funktionen auch für Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland freigeschaltet.

Neben der Einführung in Deutschland weitet Apple seinen KI-Dienst auf weitere Sprachen aus. Unterstützt werden künftig Chinesisch (vereinfacht), Englisch (Indien, Singapur), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch. Weitere Sprachen, darunter Vietnamesisch, sollen später im Jahr folgen.

Mit Apple Intelligence bringt der Tech-Konzern eine leistungsstarke KI direkt auf seine Geräte. Nutzer und Nutzerinnen dürfen sich auf intelligentere Siri-Funktionen, verbesserte Texterkennung, smarte Vorschläge und viele weitere KI-gestützte Features freuen. Apple betont dabei besonders den Schutz der Privatsphäre und verspricht eine sichere On-Device-Verarbeitung vieler KI-Funktionen.

Erste Beta-Version von iOS 18.4 in Kürze erwartet

Es ist davon auszugehen, dass die erste Beta-Version von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 schon bald veröffentlicht wird. Entwickler und Beta-Tester werden dann frühzeitig die neuen Features ausprobieren können. Sobald die Beta-Versionen verfügbar sind, werden wir euch die spannendsten Neuerungen von Apple Intelligence noch einmal im Detail vorstellen.

Freut ihr euch auf Apple Intelligence? Ist das ein Kaufgrund, um auf ein neues iPhone umzusteigen?