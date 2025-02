Apple stellt das iPhone 16e vor: Das sind die Neuerungen

Das iPhone 16e ist offiziell. Jetzt ist auch klar, dass der Nachfolger des iPhone SE 3 nicht iPhone SE 4 heißt. Laut Apples Aussagen ergänzt das neue iPhone 16e nämlich das iPhone 16-Lineup, was durchaus Sinn ergibt, da das Gerät eher den neuen als den alten SE-Modellen ähnelt.

iPhone 16e ab 21. Februar vorbestellen

Das neue iPhone 16e kommt in zwei eleganten und matten Farben: Schwarz und Weiß. Außerdem sind bunte Silikon-Cases (Winterblau, Fuchsia, Seegrün, Schwarz und Weiß) dazu erhältlich. Der Preis des neuen iPhone 16e liegt bei 699 Euro, das iPhone SE 3 hat noch 519 Euro gekostet. Dafür gibt es aber auch neue Hardware, unter anderem setzt das iPhone auf den A18-Chip, der eine schnelle und flüßige Performance ermöglicht. Die 6-Core CUP ist bis zu 80 Prozent schneller als der A13 Bionic und macht auch modernes Gaming möglich.

Apples eigenes Modem C1 erstmals im Einsatz

Darüber hinaus kommt im iPhone 16e das von Apple entwickelte 5G-Modem „C1“ zum Einsatz. Es sorgt für schnelle und zuverlässige 5G Mobilfunkverbindungen und baut damit die Vorteile der Apple Chips weiter aus. Apple Chips — einschließlich des C1 — das komplett neue interne Design und das fortschrittliche Energiemanagement von iOS 18 tragen zu der herausragenden Batterie­laufzeit bei.

Die Ceramic Shield Vorderseite ist besonders robust, außerdem ist das iPhone 16e vor Wasser und Staub geschützt. Das 6,1-Zoll Super Retina XDR Display mit OLED Technologie hat ein All-Screen-Design, außerdem kommt die bekannte Notch mit Face ID zum Einsatz. Der USB-C-Anschluss ist obligatorisch, auch das kabellosen Laden ist möglich.

iPhone 16e ist mit Apple Intelligence kompatibel

Mit dem A18 Chip ist auch das iPhone 16e mit Apple Intelligence kompatibel. Apple hat ja angekündigt, dass mit iOS 18.4 Apple Intelligence im April auch nach Deutschland kommt. Unter anderem gibt es dann Zugriff auf Schreibwerkzeuge, den Image Playground, Genmoji und mehr.

Mit an Bord ist zudem die Actiontaste, mit der man eine Vielzahl an Funktionen schnell ausführen kann. Unter anderem kann man die Taschenlampe öffnen oder Musik mit Shazam erkennen. Apple hat die Taste um eine neue Funktion erweitert, denn auf ihr lässt sich auch die visuelle Intelligenz ablegen, die derzeit auf der Kamerasteuerung bei den iPhone 16-Modellen liegt. So kann man zusammen mit Apple Intelligence und ChatGPT mehr über Objekte und Orte erfahren, die die iPhone-Kamera eingefangen hat.

Auf der Rückseite setzt das iPhone 16e weiterhin auf eine einzige Kamera. Hier gibt es ein tolles Upgrade, denn ab sofort kommt eine 48 Megapixel Kamera zum Einsatz, die einen integrierten 2x Tele-Zoom mit an Bord hat. Die TrueDepth Frontkamera mit Autofokus ermöglicht schärfere Nahaufnahmen und großartige Gruppenselfies. Das iPhone 16e macht zudem beeindruckende Videos und kann in 4K mit Dolby Vision bis zu 60 fps aufnehmen.

Das neue iPhone 16e ist ab 699 Euro erhältlich, kann ab dem 21. Februar um 14 Uhr vorbestellt werden und wird ab dem 28. Februar ausgeliefert.