WWDC 2024: Das sind die neuen Funktionen in iOS 18

Das iPhone ist Apples Steckenpferd und Apple hat die nächste Generation von iOS 18 präsentiert. iOS 18 bringt zahlreiche neue Funktionen mit. Wir fassen für euch die wichtigsten Funktionen zusammen.

Neu in iOS 18: Apple stellt Neuerungen vor

Homescreen: Apps können auf dem Homescreen frei platziert werden. Im Dark Mode sind App-Icons auch dunkel, vorerst aber nur Apples eigene App. Zudem kann man alle Icons in eine Farbe einfärben, wobei ihr die Farbe selbst aussuchen könnt.

Kontrollzentrum: Im neuen Kontrollzentrum gibt es neue Gruppen und deutlich mehr Optionen. Es gibt eigene Seiten zur Musiksteuerung oder ein eigner Bereich für Apple Home. Mit einem Fingerwisch kann man durch alle Bereiche navigieren und in der Gallery kann man die verschiedenen Optionen hinzufügen, anordnen oder löschen. Gleichzeitig lässt sich die Größe der Icons anpassen. Die neuen Optionen lassen sich auch auf den Aktionstaste legen.

Apps sperren: Mit iOS 18 können Apps mit einem Passwort gesperrt werden, die mit Face ID oder Touch ID geschützt sind. Außerdem lassen sich Apps verstecken, die in einen speziellen Ordner verschoben werden, der ebenfalls mit einem Passwort geschützt ist.

Nachrichten: Mit Tapbacks kann man auf Nachrichten antworten, jedoch kann man in iOS 18 mit jedem Emoji reagieren. Nachrichten lassen sich auch später versenden, außerdem kann man Text in Fett, Kursiv oder Unterstrichen darstellen. Hinzu kommen Text-Effekte, die den Chat aktiver gestalten. des Weiteren macht Apple Nachrichten auch über Satelliten zugänglich, wenn man keinen Empfang hat. Gleiches gilt für SMS.

Mail: In der Mail-App in iOS 18 gibt es eine automatische Kategorisierung. Gleichzeitig kann man alle Mails von Business zusammen anzeigen lassen, zum Beispiel von Fluglinien oder Online-Shops. Die neuen Kategorien kommen erst später dieses Jahr. Natürlich kann man auch einfach alle Mails auf einmal ansehen.

Wallet: Mit Tap to Cash kann man Geld zischen Freunden einfach austauschen, zum Beispiel um eine Rechnung zu teilen. Ob die Funktion auch nach Deutschland kommt, bezweifle ich.

Journal: In iOS 18 gibt es erweiterte Statistiken sowie eine optimierte Suchfunktion.

Game Mode: Für das iPhone macht Apple den Game Mode in iOS 18 verfügbar, um die Verbindung mit den AirPods und Gamecontroller zu verbessern.

Fotos: Die Fotos-App bekommt in iOS 18 das größte Redesign. Es gibt fortan nur noch eine Ansicht, in der ihr nach unten scrollen könnt, um weitere Fotos und Alben zu sehen. Mit Filter könnt ihr die Anzeige einschränken und zum Beispiel Screenshots ausblenden. Collections befinden sich unterhalb und sind sortiert nach Events, Daten, Personen und mehr. Ihr könnt aber selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge die Collections angezeigt werden.

iOS 18 wird im Herbst für alle zum Download bereitgestellt. Die erste Beta-Version für Entwickler steht direkt nach der Keynote zur Verfügung.