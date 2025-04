CalDigit: Zwei neue Thunderbolt 5-Docks mit bis zu 80 Gb/s Geschwindigkeit

Der Zubehör-Hersteller CalDigit hat gleich zwei neue Thunderbolt 5-Dockingstations für den Mac präsentiert, das TS5 und das TS5 Plus. Beide Docks können Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Gb/s übertragen und verfügen zusätzlich noch über einen Speed Boost-Modus, der sich bei einer Verbindung mit einem Mac mit Thunderbolt 5-Konnektivität verwenden lässt.

Das CalDigit TS5 kommt mit insgesamt 15 Anschlüssen daher, darunter vier Thunderbolt 5-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, 2.5Gb Ethernet, drei Mal USB-C 3.2 Gen2 (davon zwei an der Vorderseite), microSD UHS-II, SD UHS-II, Audio In/Out und einen Audio Combo Jack. Laptops können mit bis zu 140 Watt Leistung aufgeladen werden.

Das CalDigit TS5 Plus legt noch eine Schippe drauf und hat insgesamt 20 Anschlüsse verbaut, so etwa drei Thunderbolt 5-Anschlüsse, fünf USB-C-Ports (davon zwei an der Vorderseite), fünf USB-A-Anschlüsse, einen Kopfhörer-Anschluss, einen microSD- und SD-Slot, sowie einen 10Gb Ethernet-Port. Über einen der Anschlüsse an der Vorderseite können Geräte mit bis zu 36 Watt geladen werden. Auf dem Mac können zwei 4K 240Hz Displays angeschlossen werden.

Beide Docks mit 140 Watt Power Delivery für das MacBook Pro 16″

Was beiden neuen Docks gemeinsam ist, ist eine Unterstützung für bis zu 140 Watt Power Delivery, um so auch das energiehungrige MacBook Pro 16″ mit voller Geschwindigkeit aufladen zu können. Alle Thunderbolt 5-Anschlüsse des TS5 und TS5 Plus unterstützen darüber hinaus auch den oben bereits beschriebenen Speed Boost-Modus, mit dem sich die Standard-Geschwindigkeit von 80 Gb/s auf 120 Gb/s für besonders anspruchsvolle Displays hochschrauben lassen. Beide Docks unterstützen auf dem Mac zwei 4K 240Hz-Monitore oder auch Dual 8K 60Hz-Displays.

Sowohl das CalDigit TS5 als auch das Caldigit TS5 Plus sind bereits auf der US-amerikanischen Website des Herstellers gelistet. Während das TS5 Plus schon zu einem Preis von 499 USD bestellt werden kann, erscheint das TS5 Ende Mai dieses Jahres zu einem Preis von 369 USD. Auf der deutschen Website von CalDigit sind die beiden Neuerscheinungen bisher noch nicht gelistet, aber auch dort dürfte es mit einer Ankündigung nicht mehr lange dauern. Abschließend gibt es noch eine kleine Präsentation der beiden neuen Docks in einem YouTube-Video.