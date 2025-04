Osterangebote bei coolblue.de mit Apple, Philips Hue und mehr: Lohnt sich der Kauf?

Seit mehr als 20 Jahren ist coolblue in den Niederlanden und Belgien aktiv und seit ein paar Jahren auch in Deutschland. Ich habe schon ein paar Mal bei coolblue.de eingekauft, da die Preise oftmals sehr gut sind. Zuletzt habe ich ein iPhone 16 gekauft, das direkt am nächsten Tag geliefert wurde. Für noch bessere Preise sind die Osterangebote gestartet, bei denen auch Apple-Produkte günstiger angeboten werden. Wir haben für euch vorab geprüft, ob sich die Angebote lohnen.

Apple-Produkte im Angebot

13-Zoll MacBook Air (2025) mit M4, 16 GB RAM und 256 SSD in Mitternacht für 1.039 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.065 Euro

13-Zoll MacBook Air (2025) mit M4, 16 GB RAM und 512 SSD in Mitternacht für 1.259 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.287 Euro

15-Zoll MacBook Air (2025) mit M4, 16 GB RAM und 512 SSD in Himmelblau für 1.548 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.548 Euro

Apple Watch Ultra 2 4G 49mm Schwarz mit Ocean Armband für 809 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 769 Euro bei eBay

Apple Watch Series 10 46mm Schwarz mit Sport Loop für 429 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 433 Euro

Günstige Airfryer von Philips und Ninja

Philips 3000 Series Dual Basket NA352/00 für 149 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 149 Euro auch bei Amazon

Ninja Foodi Max Dual Zone für 165 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 162 Euro bei eBay mit dem Gutschein POWEREBAY7E

Ninja Double Stack für 179 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 178,11 Euro bei eBay mit dem Gutschein OSTERN25

Smarte Beleuchtung von Philipe Hue

Philips Hue Dimmschalter Switch V2 für 16,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 21,96 Euro

Philips Hue White & Color GU10 6er-Pack für 211 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 219 Euro

Philips Hue Resonate Doppelpack für 213 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 275 Euro

Drucker von Canon und Brother

Canon PIXMA TS9550a Multifunktions-Tintenstrahldrucker für 209 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 218 Euro

Brother DCP-L8410CDW Multifunktions-Farblaserdrucker für 449 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 496 Euro

Brother MFCJ6540DWE Tintenstrahldrucker für 253 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 219 Euro bei PrintAbout

Kaffevollautomaten

Philips 5400 EP5447/90 LatteGo für 549 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 529 Euro bei eBay mit Gutschein OSTERN25

Siemens EQ.6 Plus s700 TE657M03DE für 739 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 709 Euro bei eBay mit Gutschein OSTERN25

Miele CM 6160 für 849 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 870 Euro

JURA S8 Dark Inox (EB) für 1.349 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.399 Euro

Die neuen Osterangebote bei coolblue.de sind bis zum 20. April 2025 gültig, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Der Versand erfolgt kostenfrei. Mit dabei sind auch weitere Marken, unter anderem Bauknecht, Siemens, Kärcher, Miele, TCL und Co. Hier könnt ihr euch alle Angebote genauer ansehen.