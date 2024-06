WWDC 2024: iPadOS 18 bietet neue Funktionen

iPadOS 18 startet mit Funktionen, die man schon in iOS gesehen hat, heißt es von Apple. Craig Federighi spricht bei der Vorstellung des neuen iPadOS 18″Großes Update für Apps, die für die besonderen Fähigkeiten des iPad entwickelt wurden“.

Eine neue „schwebende Registerkartenleiste“ kann sich in eine Seitenleiste verwandeln. Sie können die Registerkartenleiste so anpassen, dass Ihre Lieblingsanwendungen immer in Reichweite sind. Sie können auch festlegen, wie die Leiste bei jeder geöffneten App aussieht. Sie kann auch in die Seitenleiste übergehen und bei Bedarf wieder zurück. Diese neuen Elemente sind auch als APIs verfügbar, sodass Entwickler sie übernehmen können.

SharePlay und Freeform erhalten Updates in iPadOS 18. Über SharePlay kann man Screenshots teilen und auf dem Bildschirm zeichnen, die dann auf dem Bildschirm des Gesprächspartners angezeigt werden. Man kann auch um die Erlaubnis bitten, den Bildschirm des Anrufers zu übernehmen – ideal für den IT-Support für Angehörige aus der Ferne.

Und endlich gibt es auch eine ganz neue Taschenrechner-App, „die das Lösen von mathematischen Aufgaben einfacher denn je machen wird“, kündigte Federighi unter dem Beifall des Publikums an.

Der Apple Pencil ist ein wichtiger Teil des iPad-Erlebnisses und verändert jetzt „die Art und Weise, wie man Mathe macht“, so Federighi, mit einer neuen Funktion namens Math Notes. Dazu öffnet man den neuen Taschenrechner auf dem iPad und benutzt dann den Pencil, um Ausdrücke zu schreiben. Sobald man auf „Gleich“ drückt, löst der Taschenrechner die Aufgabe und spiegelt dabei sogar die eigene Handschrift. Die neuen mathematischen Fähigkeiten des Taschenrechners werden auch in Notes funktionieren.

Auch die Handschrift wird in den Notizen verbessert. Smart Script macht die Handschrift glatter als je zuvor, indem es das Erscheinungsbild des eigenen Gekrakels beim Schreiben verbessert. Apple analysiert zunächst den eigenen Handschriftstil, dann verfeinert Smart Script die Schrift, indem es Elemente begradigt. Zudem kann man auch getippten Text in eine handschriftliche Notiz einfügen und ihn im eigenen Stil erscheinen lassen.