WWDC 2024: Die Neuerungen für AirPods und das Apple TV

Während der WWDC 2024-Keynote hat Apple auch Updates für die AirPods, tvOS und Apple Home präsentiert. Die AirPods Pro verfügen bald über eine Sprachisolierung für eine bessere Gesprächsqualität in lauten Umgebungen. Laut eines dort gezeigten Video-Demos klingt eine Person, die an einer Baustelle vorbeigeht, sehr klar bei ihrem Anruf. Mit den AirPods soll man auch in Zukunft mit Siri durch Nicken oder Schütteln interagieren können.

Personalisiertes räumliches Audio für die AirPods wird auf Spiele ausgeweitet, und eine neue API ermöglicht es Entwicklern und Entwicklerinnen, immersivere Spielerlebnisse zu liefern. Need for Speed Mobile wird einer der ersten Titel mit personalisiertem Raumklang sein und erscheint im Herbst.

tvOS: Insights und Support für 21:9-Format

Kennt ihr es, wenn ihr euch während einer Sendung nicht an den Namen eines Schauspielers oder einen Songtitel erinnern könnt? Apple führt Insight ein, um diese Details in Echtzeit zu zeigen, wenn man einen Apple Original Titel ansieht. Zudem lässt sich Musik von Insight zu einer Apple Music-Wiedergabeliste hinzufügen.

Es gibt noch weitere Verbesserungen, darunter verbesserte Dialoge für eine bessere Sprachverständlichkeit, so dass man die Sprache der Schauspielenden auch dann hören kann, wenn der Hintergrundsound zu laut ist. Auch die Untertitel sind jetzt bequemer und werden nur noch angezeigt, wenn man die Stummschalttaste drückt oder in der Zeit zurückgehen.

Auf der visuellen Seite fügt Apple die Unterstützung des 21:9-Formats hinzu: Apple TV wird 21:9-Projektoren für Filme im Breitbildformat unterstützen. Außerdem sind Bildschirmschoner mit Apple TV-Inhalten wie Foundation und Peanuts geplant.