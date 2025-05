Apple CarPlay Ultra: Die nächste Generation startet heute offiziell

Ein Auto ohne CarPlay kommt mir nicht mehr in die Garage. Und natürlich fasziniert mich die neue CarPlay-Generation ungemein, seit der Vorstellung sind allerdings schon etliche Monate vergangen und es hat sich gefühlt gar nichts getan. Nun vermeldet Apple nicht nur einen Namen für das neue System, sondern auch den eigentlichen Start des neuen CarPlay.

CarPlay Ultra, so lautete der Name der nächsten Generation, steht ab sofort für Neuwagen-Bestellungen bei Aston Martin zur Verfügung. Bestehende Modelle, die mit dem aktuellen Infotainment-System von Aston Martin ausgestattet sind, sollen CarPlay Ultra in den nächsten Wochen per Software-Update erhalten.

„CarPlay Ultra baut auf den Fähigkeiten von CarPlay auf und bietet das ultimative Erlebnis im Auto, indem es sich tief in das Fahrzeug integriert, um das Beste vom iPhone und das Beste vom Auto zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apple. „Es stellt Informationen für alle Bildschirme des Fahrers bereit, einschließlich Echtzeit-Inhalte und Anzeigen im Kombiinstrument, und spiegelt dabei das Erscheinungsbild des Autoherstellers wider und bietet dem Fahrer ein anpassbares Erlebnis.“

Zunächst kommen aber nur Aston Martins in den USA und Kanada in den Genuss von Apple CarPlay Ultra. Im Laufe der kommenden zwölf Monate soll die nächste CarPlay-Generation weltweit zur Verfügung stehen.

Ein Fünkchen CarPlay Ultra Hoffnung für meinen Hyundai Kona

Nun dürften ja die wenigsten von uns mit einem Aston Martin durch die Gegend fahren. Apple spricht davon, dass der Start mit Aston Martin natürlich nur der Beginn ist. „Viele andere Autohersteller auf der ganzen Welt arbeiten daran, CarPlay Ultra für Autofahrer verfügbar zu machen, darunter die neu verpflichteten Marken Hyundai, Kia und Genesis“, heißt es von Apple.

Und das gibt zumindest mir ein kleines bisschen Hoffnung. Immerhin bin ich seit einem Monat mit einem Hyundai Kona unterwegs, der mit seinem digitalen Infotainment-System eigentlich prima für CarPlay Ultra geeignet wäre. Normales CarPlay ist ja bereits vorhanden.

Passend zum Start von CarPlay Ultra liefert Apple eine Ladung neuer Impressionen aus dem Cockpit eines Aston Martin, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: