10 Prozent Cashback beim Kauf einer Apple Gift Card

Früher haben wir alle in Prospekten geblättert und konnten die Angebote im Geschäft dann einfach so wahrnehmen, mittlerweile benötigt man für jeden Supermarkt eine eigene App. Ganz vorn mit dabei ist Lidl mit seiner Anwendung Lidl Plus – und genau die benötigt ihr in dieser Wohch auch, um beim Kauf einer Apple Geschenkkarte ein wenig sparen zu können.

Vom 10. bis zum 16. April erhaltet ihr ein Cashback in Höhe von 10 Prozent, wenn ihr eine Apple Gift Card im Wert von 50 oder 100 Euro bei Lidl kauft. Das Guthaben wird automatisch in der Lidl Plus App hinterlegt und kann dann in den folgenden 30 Tagen für euren normalen Einkauf verwendet werden.

Wichtig zu wissen: Der maximale Gesamtwert der Lidl Plus Gutscheine liegt bei 15 Euro, ihr könnt also zwei Apple Geschenkkarten kaufen. Zudem gibt uns Lidl ein paar Informationen im Kleingedruckten mit auf den Weg: „Gutschein einlösbar ab dem Gutscheinwert. Ausgenommen Ladebons und Geschenkkarten (wie z.B. Apple, Google, Amazon, Netflix, etc.), Lidl Geschenkkarten, Urlaubsboxen, Lidl Connect SIM-Karten, Säuglingsnahrung und HNB Sticks ohne Nikotin und Tabak. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Alle Ladebons und Geschenkkarten sind vom Umtausch ausgeschlossen.“

Es ist also nicht möglich, mit dem gutgeschriebenen Guthaben noch einmal weitere Apple Geschenkkarten mit Cashback zu kaufen. Falls ihr ohnehin bei Lidl einkauft und neues Apple Guthaben für den App Store, Services von Apple oder den nächsten Hardware-Einkauf im Apple Store benötigt, ist die Sache aber eine gute Option, um zumindest ein wenig Geld sparen zu können.